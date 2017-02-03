杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
2017-02-03 09:35
杜汶澤在春節期間遊台卻不小心得了腸胃炎，他到萬芳醫院求診後大讚台灣醫療品質好、價格便宜。（圖擷取自杜汶澤臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕港星杜汶澤在春節期間訪台旅遊時不小心染上腸胃炎，他到萬芳醫院求診、領藥只花了500元，讓他大讚台灣真是好地方。不過，這樣的po文卻意外掀起港台兩地網友的兩樣情，台灣的網友感嘆台灣的醫療「物美價廉」被濫用、香港的網友抱怨香港的醫療貴又態度差。
杜汶澤在臉書PO文表示：「台灣真是個好地方，我沒有醫療保險，去公立醫院求醫，診金也只是500台幣，而且醫護人員及醫生都悉心照料，確實是個不錯的旅遊經驗。潰瘍性腸胃炎，今天的行程，改為在房間睡覺、喝水和吃白麵包。」
有香港網友回應，他和朋友來台灣旅遊時也曾就醫，認為台灣的醫生服務周到。另外一名香港網友則指出，他曾花980元台幣看診，還打了兩支針，大讚台灣醫療「真的好」。還有人讚台灣的護士很有禮貌，打針前貼心提醒「會痛一下下」。
這樣的讚美，看在台灣的網友眼裡卻十分感慨！許多網友無奈的表示：「由此可知醫護有多血汗」、「還開smecta哩！不錯的藥，我看在國外單去藥局買藥就不止這個錢了。唉，健保啊健保，無奈的是那些保費級距高和要繳補充保費的人」、「一樣的狀況在美國也是500就解決，只是幣別是USD$」、「唉，讓我想到很多所謂台商華僑，平常連健保費也省，等到有需要才補繳」
一名護理師則稱讚杜汶澤：「使用台灣醫療雖然沒有健保使用自費看診卻仍心存感恩，相較一下買菜要兼送香菜又拿蔥還嫌貴服務差的健保奧客保戶優質多了。」一名旅外的網友則指出：「人在加拿大，有朋友動個小手術住院8、9天，要價台幣72萬，還不算手術費用咧。」
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