充氣娃娃過時啦！全球首具「性愛女機器人」即將開賣 快跟右手離婚吧
全球首具「智慧型性愛機器人」即將開賣。（擷取自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕現在正值春節期間，身邊親友們都成雙成對外出旅遊，看在小編這種單身狗眼中，無疑是羨慕忌妒恨啊o（〒﹏〒）o。不過，美國業者日前宣布，今年4月將推出全球第一款「性愛機器人」，無疑是廣大單身族群的一大福音！
全球第一款性愛機器人即將問世
位於美國加州的「Abyss Creations」公司表示，第一代的性愛女機器人「Harmony」已研發完成，並將於今年4月15日開始銷售。設計者麥克穆倫（Matt McMullen）指出，「Harmony」將具備12種人格特質，包括天真、善良、性感、友好、害羞等等。
其搭載的人工智能已進入全新領域
「Abyss Creations」公司指出，這款最新科技打造下的性愛機器人，將人工智能帶到一個全新的領域。具有學習功能的她，可以透過手機APP來進行更新，使其應對水準豐富多變，「如果你們多次在相同話題上交談」麥克穆倫強調，「她仍能說出超乎你意料的話」。
其設計重點在培養雙方感情
麥克穆倫進一步指出，Harmony能在溝通中成長，進而與人產生複雜的情感連結，「她很容易愛上你」麥克穆倫說，「但情感仍將取決於你做出的選擇，不同的人格特質將會使得雙方的感情產生變化」。
除「空機」價外仍需綁約繳年費
目前該公司尚未公布正式售價，不過據設計師及相關部門主管稍早受訪的內容推測，一具性愛機器人的「空機」價格折合台幣約50萬元，買家還需另外支付一年約600台幣的費用，來持續更新APP與機器人的智能庫，此服務全球通用。
點評：這些照片看得小編眼花撩亂，好幾張都誤認為真人QAQ，看來在科技進步之下，與機器人共同生活的未來將可能提早到來！（註：本文圖擷自「abyssrealdoll」Instagram，點此觀看更多）
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