12年來不間斷 婆婆媽媽們一直在做「這件事」

愛心零錢竹筒有著家政班成員滿滿的愛心。（記者林孟婷攝）

2017-01-11 19:10

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市仁德區農會家政班的婆婆媽媽們，十二年來響應台南家扶抗貧計畫，每年持續捐出竹筒零錢愛心，初估十二年來所捐出的零錢傳愛金額已經超過一百二十萬，為家扶孩子盡心力。

北台南家扶中心昨日舉辦「掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」的愛心竹筒回娘家活動，在仁德區農會總幹事曾佳哲帶領之下，一同與家政班員一起合力剖竹取愛心善款。

曾佳哲表示，十二年前看到家扶中心因為受到不景氣影響，造成助學募款短缺，家政班成員開始認養「竹筒助學愛心撲滿」計畫，十二年來行善不間斷，發揮銅板傳愛積沙成塔的精神。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，一件事情能做十二年真的不容易，感謝婆婆媽媽們的愛心不間斷，莊淑惠指出，近年貧富差距日益增大，依據家扶基金會統計，受助戶有百分之六點三五在上一代也是政府列冊的低收入戶家庭，二代貧窮不斷在重複發生，但貧窮世襲不該是孩子的宿命，呼籲社會大眾一同參與關懷弱勢，給予清貧孩子們改變生命的機會。