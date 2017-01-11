VR太空巴士進偏鄉 集集國中生「像坐飛碟」

VR巴士前進偏鄉學校，以太空旅程為號召的體驗車艙充滿科技感。（記者劉濱銓攝）

2017-01-11 17:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕VR虛擬實境技術正夯，利用電腦模擬營造3D立體環境，戴上VR眼鏡就能體驗現場的震撼與驚奇；南投縣集集國中今日就有1輛VR太空巴士進入校園，免費讓學生體驗太空旅行，探索行星銀河，不少學生體驗過後大呼好玩，還有人說「像坐飛碟」！

縣府課程督學廖志家表示，透過與企業、社會團體合作，將新科技帶進偏鄉，啟發學生對新知的認識，只要在學生心中種下種籽，就有機會在求學的旅程中成長茁壯。

由趨勢科技、關懷台灣文教基金會、善耕365公益平台，聯手打造的VR虛擬實境巴士，近期陸續前進南投縣各校園進行VR太空體驗，學生戴上VR眼鏡，就能探索浩瀚的宇宙，以及與地球息息相關的太陽系與行星，在VR的旅程中，還能進行操控飛船的體驗，增加學習趣味與互動性。

關懷台灣文教基金會董事長李濤今也到校園了解，他說，近年走訪偏鄉學校，發現部分學生因家庭環境因素，或學習挫折導致學業成績不理想，但在學科以外的面向卻相當有潛力，惟過去受到升學制度壓抑，學生變得難以施展，但在這樣的觀察中，他則看到學生未來的能量，若能透過遊戲、體驗、探討、分享，讓學生重拾學習興趣，甚至找到未來的目標，可望翻轉學生的人生，偏鄉的翻轉教育也能一步步實現。

集集國中校長林彥良說，VR巴士不僅是新科技的刺激學習，其中的課程內容，也包含人文關懷，未來VR還能觸及地理、歷史甚至公益服務，感謝社會各界提供創新的學習資源，讓學生認識最新的VR技術，打開偏鄉學生的眼界，讓學子能嘗試更多可能。