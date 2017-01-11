抗議年金改革 新北教師遞交萬人連署書

2017-01-11 17:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕「政府起床，不要卸責！」去年底年金改革備選方案出爐，新北市教育人員產業工會不滿「多繳、少領、延後退」，發起連署活動，今天動員超過250位中小學教師上街抗議，共同遞交萬人連署書至民進黨新北市黨部，現場演出行動劇，諷刺年金改革惡果，過程和平理性。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，民進黨政府原本主張退休金無分類別，一律65歲起支領，經全教總抗議，備選方案改為中小學教師60歲起支，但此一方案實施，缺乏緩衝時間，將造成教育現場人力高齡化，非家長樂見。

鄭建信指出，工會堅決反對中小學教育人員60歲起支領退休金的方案，政府應考量職業屬性，比照公務員退休制度採漸進式改革，自107年改革上路後，10年逐漸調整至85制，亦即55歲起支領退休金，並可提前5年申請領取減額年金，讓中小學師資維持供需平衡。

工會訴求，蔡政府應優先處理基金歷年不足額提撥，不能轉嫁給現職軍公教人員，確保基金永續；反對中小學以下教師退休金60歲起支，應給予10年緩衝期，實施85新制。

工會代表將萬人連署書遞交民進黨新北市黨部。市黨部回應，尊重陳情者意見，會將其訴求轉達民進黨中央黨部。