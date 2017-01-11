| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

社子島開生態、智慧兩標案 總價近兩千萬元

2017-01-11  16:48

〔記者鍾泓良／台北報導〕社子島都市計畫去年通過北市都市計畫委員會，目前於內政部都委會審議。副市長林欽榮今天舉辦記者會，宣布「生態社子島景觀總體規劃」及「社子島智慧建設總體規劃」兩案均上網招標，將共同打造符合國際觀光發展的生態遊憩兼顧未來科技運用的智慧、生態社子島。

生態社子島總面積為294.13公頃，公園面積83.3公頃，約為總面積的3成；林欽榮表示，生態景觀總體規劃將採國際競圖，總預算為1370萬元，第1名將取得合約履行權及1270萬元；第2名可得50萬元；第3名可得30萬元；第4名可得20萬元。

得標者將以景觀總體規劃全區配置概念發想，研擬總體景觀指導性設計準則，納入水綠基盤構想、海綿城市、低衝擊開發規劃、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，規劃期間預計舉辦2場國際論壇會議、2場研討會活動及國際競圖甄選

另外，社子島也將被打造為一個智慧生態示範區，市府提出基於智慧城市概念的社子島智慧建設總體規劃案，公告預算為600萬元，且針對智慧交通、智慧防災、智慧農業等5大主題舉辦專家座談會，同時亦搭配報告內容製作3D或VR之方式繪出未來社子島樣貌，期望於今年9月間，在世界資訊科技大會（WCIT）發表規劃成果。

社子島都市計畫去年完成北市都委會審查，送至中央都委會審議，去年11月舉行第1次專案會議，預計月底將舉辦第2次專案會議。林欽榮說，後續市府將持續積極進行防洪計畫、二階的環境影響評估審議及區段徵收審查等後續作業，以利社子島早日解除禁建，邁向綠色、智慧再發展。

廣告
  • 生態景觀總體規劃將採國際競圖，總預算為1370萬元，第1名將取得合約履行權及1270萬元；第2名可得50萬元；第3名可得30萬元；第4名可得20萬元。（記者鍾泓良攝）

    生態景觀總體規劃將採國際競圖，總預算為1370萬元，第1名將取得合約履行權及1270萬元；第2名可得50萬元；第3名可得30萬元；第4名可得20萬元。（記者鍾泓良攝）

  • 林欽榮（圖右二）今天舉辦記者會，宣布「生態社子島景觀總體規劃」及「社子島智慧建設總體規劃」兩案均上網招標（記者鍾泓良攝）

    林欽榮（圖右二）今天舉辦記者會，宣布「生態社子島景觀總體規劃」及「社子島智慧建設總體規劃」兩案均上網招標（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際競圖 社子島 都市計畫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：社子島開生態、智慧兩標案 總價近兩千萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.