社子島開生態、智慧兩標案 總價近兩千萬元
2017-01-11 16:48
〔記者鍾泓良／台北報導〕社子島都市計畫去年通過北市都市計畫委員會，目前於內政部都委會審議。副市長林欽榮今天舉辦記者會，宣布「生態社子島景觀總體規劃」及「社子島智慧建設總體規劃」兩案均上網招標，將共同打造符合國際觀光發展的生態遊憩兼顧未來科技運用的智慧、生態社子島。
生態社子島總面積為294.13公頃，公園面積83.3公頃，約為總面積的3成；林欽榮表示，生態景觀總體規劃將採國際競圖，總預算為1370萬元，第1名將取得合約履行權及1270萬元；第2名可得50萬元；第3名可得30萬元；第4名可得20萬元。
得標者將以景觀總體規劃全區配置概念發想，研擬總體景觀指導性設計準則，納入水綠基盤構想、海綿城市、低衝擊開發規劃、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，規劃期間預計舉辦2場國際論壇會議、2場研討會活動及國際競圖甄選
另外，社子島也將被打造為一個智慧生態示範區，市府提出基於智慧城市概念的社子島智慧建設總體規劃案，公告預算為600萬元，且針對智慧交通、智慧防災、智慧農業等5大主題舉辦專家座談會，同時亦搭配報告內容製作3D或VR之方式繪出未來社子島樣貌，期望於今年9月間，在世界資訊科技大會（WCIT）發表規劃成果。
社子島都市計畫去年完成北市都委會審查，送至中央都委會審議，去年11月舉行第1次專案會議，預計月底將舉辦第2次專案會議。林欽榮說，後續市府將持續積極進行防洪計畫、二階的環境影響評估審議及區段徵收審查等後續作業，以利社子島早日解除禁建，邁向綠色、智慧再發展。
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