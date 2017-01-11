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台北年味這裡找！8大年貨大街接力開跑

台北市年貨大街已於7日起陸續路跑。（記者黃建豪攝）

2017-01-11  12:31

〔記者黃建豪／台北報導〕春節接近！台北市年貨大街陸續開跑，除全台最著名的迪化街年貨大街將於13日啟動外，榮濱商圈、後車站商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈、沅陵街商圈、四平商圈共8處年貨商圈，也將串聯起整個北市過年氛圍。而台北市長柯文哲將於1月18日、20日、22日走訪迪化、寧夏、榮濱、台北後站、華陰街、台北地下街等商圈發放發財金。

今年台北市年貨大街以「年味‧分享心團圓」為主題，7日起就由後車站商圈、華陰街商圈領頭，在商圈內高掛紅燈籠封街迎客，11日起則由台北地下街與四平商圈接力，重頭戲的迪化街在13日開跑，其後是17日的沅陵商圈與20日的寧夏商圈、榮濱商圈。

其中，迪化街部分會在13日到26日間，規劃辦理一系列精彩活動，包括重溫大稻埕早年特色的南北貨商行、在日式舊街區穿古裝、手寫春聯的穿梭大稻埕、與霞海城隍廟合作的神遊大稻埕、早年廟口技藝表演的歌武大稻埕、民間自辦的文化入巷辦年貨，還有專為外籍移工、國際旅客服務的外文年味小旅行等。

配合雞年，台北年貨大街也以「金雞豐羽」的涵義設計活動視覺，透過雞羽隨風搖曳的樣貌與稻穗相似來呈現，象徵在新的一年，各方面都能豐收滿滿。而台北市年貨大街發財金邁入第10個年頭，樣式也推陳出新，今年設計概念取雞年雞蛋圓滿的意象，呈現立體便條紙金雞蛋發財金，希望帶給市民新年喜氣和財運，在發財金中也附上去年大受好評的台北霞海城隍廟之好運詩籤，市府將於1月18日、20日、22日於迪化、寧夏、榮濱、台北後站、華陰街、台北地下街等商圈發放。

今年的「台北年貨大街遊逛指南」透過生動有趣的紅棗、香菇跟干貝年貨心理測驗，供民眾測試適合的商圈及店家，並於遊逛指南或掃描發財金中的QRcode即可獲得超過百店的消費優惠，優惠內容包含團圓好味道、年節分享禮、新春樂活趣、新年著新裝四大主題，包括網路人氣迪化街店家老桂坊單筆消費滿888元贈送墨寶棉布紅包袋、飾品名店大千珠寶全店7折優惠，年節禮品不可少的李亭香餅舖也推出全面商品95折優惠等。

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