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今回暖高溫可達27度 週五降溫變天！

氣象局指出，今天各地清晨低溫約14至18度之間，但白天之後東北季風逐漸減弱，各地白天高溫攀升到20至27度間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-11  06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）各地清晨低溫約14至18度之間，但白天之後東北季風逐漸減弱，各地白天高溫攀升到20至27度間，全台大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部有零星雨。

氣象局表示，今天水氣偏少，西半部大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部有零星雨。溫度方面，今晨各地低溫約在14到18度之間，白天因東北季風減弱，氣溫比昨天略為回升，北部、東北部及東部高溫約20至23度，其他地區可達24至27度。

週四（12日）上半天仍是陽光露臉天氣，但下半天起鋒面開始影響台灣，週五（13日）全台降雨機率提高，溫度將明顯下降，週六（14日）到下週一（16日）清晨，北部及宜蘭最低溫將下探13、14度，南部及花東也僅16至18度。

空氣品質部分，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南、金門及馬祖地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康）。其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
16 ~ 22 16 ~ 24 15 ~ 23 17 ~ 21

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區AQI為紅色警示，中部、雲嘉南、金門及馬祖地區AQI為橘色警示。其他地區及離島地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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