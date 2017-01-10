| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒 捷運公館站男子臥倒廁所 送醫不治 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

別再遲疑了 飆淚送禮在這裡…

傳愛送禮，瑞復益智中心南棗核桃糕，包著學員們的期待。（記者洪瑞琴攝）

2017-01-10  21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕還有2週就過農曆年了，瑞復益智中心「慢飛天使」們手工製造的南棗核桃糕，今年訂單僅有去年同期的1成，讓中心憂心是否民眾荷包緊縮送禮意願低，或是在繁多的年節禮品市場中遭排擠所致，同時呼籲社會愛心為這群大小朋友們打開一扇希望之窗！

阿強是腦麻右側半癱的障礙者，右手孿縮右腳不良於行，他沒有健全的手腳，可是他在核桃糕封口機前，用他的左手與認真態度，成為工作線上最棒的生產者。

瑞復益智中心表示，學員們雖然有不同程度障礙，一般人可能只看他們沒有的部份，但在這工作坊中卻讓人看見他們「有」的部分，並使人相信，只要願意學習，他們就能做好至少一件事。

中心希望打造「瑞復」專有品牌的南棗核桃糕，以玻璃紙包裝的復刻版「穿越時空」，來自懷念古老年代味道的養生甜點，同時運用安平吉祥物劍獅融入禮盒外包裝，並在每個禮盒都附上一把小劍，劍上別具巧思的帶著各式福氣之語。

瑞復益智中心表示，訂單能夠穩定，在照顧服務之外，學員們也能獲得激勵，期待春節前的「大單」，大家訂購這份特別的禮物，傳送愛與希望！

相關連結請見︰

瑞復益智中心

廣告
  • 傳愛送禮，瑞復益智中心南棗核桃糕，包著學員們的期待。（記者洪瑞琴翻攝）

    傳愛送禮，瑞復益智中心南棗核桃糕，包著學員們的期待。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 瑞復益智中心學員認真包裝南棗核桃糕。（記者洪瑞琴翻攝）

    瑞復益智中心學員認真包裝南棗核桃糕。（記者洪瑞琴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南棗核桃糕 慢飛天使 瑞復益智中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：別再遲疑了 飆淚送禮在這裡…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.