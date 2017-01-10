別再遲疑了 飆淚送禮在這裡…

傳愛送禮，瑞復益智中心南棗核桃糕，包著學員們的期待。（記者洪瑞琴攝）

2017-01-10 21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕還有2週就過農曆年了，瑞復益智中心「慢飛天使」們手工製造的南棗核桃糕，今年訂單僅有去年同期的1成，讓中心憂心是否民眾荷包緊縮送禮意願低，或是在繁多的年節禮品市場中遭排擠所致，同時呼籲社會愛心為這群大小朋友們打開一扇希望之窗！

阿強是腦麻右側半癱的障礙者，右手孿縮右腳不良於行，他沒有健全的手腳，可是他在核桃糕封口機前，用他的左手與認真態度，成為工作線上最棒的生產者。

瑞復益智中心表示，學員們雖然有不同程度障礙，一般人可能只看他們沒有的部份，但在這工作坊中卻讓人看見他們「有」的部分，並使人相信，只要願意學習，他們就能做好至少一件事。

中心希望打造「瑞復」專有品牌的南棗核桃糕，以玻璃紙包裝的復刻版「穿越時空」，來自懷念古老年代味道的養生甜點，同時運用安平吉祥物劍獅融入禮盒外包裝，並在每個禮盒都附上一把小劍，劍上別具巧思的帶著各式福氣之語。

瑞復益智中心表示，訂單能夠穩定，在照顧服務之外，學員們也能獲得激勵，期待春節前的「大單」，大家訂購這份特別的禮物，傳送愛與希望！

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瑞復益智中心