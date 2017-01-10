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村上春樹時隔7年推長篇分冊大作 書名公布了！

2017-01-10  20:36

〔即時新聞／綜合報導〕時隔7年，日本知名作家村上春樹再度發表分冊長篇小說，出版社今天公布新書名稱《殺害騎士團長》（暫譯）分為第一部〈顕〉和第二部〈遷〉，英文書名為「Killing Commendatore」，日本發售日為2月24日。

這也是村上春樹繼2009年的《1Q84》後，再度出版分冊長篇小說，上一部長篇小說則是於4年前出版《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》。

出版社《新潮社》表示，這是村上春樹花費7年時間完成的作品，新作每張用400字、共2000張原稿紙完成。

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  • 村上春樹時隔7年再推出分冊長篇小說。（圖截取自《新潮社》官方網站）

    村上春樹時隔7年再推出分冊長篇小說。（圖截取自《新潮社》官方網站）

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