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國產黃豆「天貝」控制血糖 研發獲專利

2017-01-10  17:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕天貝（tempeh）是印尼的傳統發酵食品，因為高營養價值近年備受矚目，屏東科技大學研究生與六堆釀興業公司合作，利用國產黃豆與獨家技術製成天貝，並透過動物實驗證實天貝可以有效控制血糖，成果獲得專利。

屏科大食品科學系研究生黃阡崧說，他們花了4年時間進行研究，利用實驗室技術以根黴菌、乳酸菌讓黃豆酸化，天貝有很強的抗氧化能力，且在糖尿病鼠的動物實驗中，也發現食用天貝後能有效降低血糖指數。

黃阡崧說，實驗還選用台灣國產黃豆與進口黃豆作比較，除了發現國產黃豆的抗氧化能力優於進口黃豆，國產黃豆中又以高雄九號效果最佳。

六堆釀興業公司負責人李明芳說，傳統天貝在印尼靠著炎熱氣候，以自然環境中的雜菌進行發酵，這次合作特別透過實驗室，找出好的乳酸菌、根黴菌，讓品質優良的高雄九號黃豆，搭配好的菌種進行酸化，讓成品的活性與抗氧化能力達到最大值。

實驗室研發的天貝，不僅可以磨成粉製成膠囊保健食品，還可以透過三杯、清蒸等不同方式料理，實驗室也曾特別找來屏科大印尼生試吃，清爽口感讓熟悉印尼傳統美食的在地人也大讚。

李明芳表示，日本人曾做過天貝的心血管研究，發現天貝有與納豆激酶類似的作用，包括降血壓、降血糖、預防心血管疾病等都有研究報告，台灣有許多優質黃豆，在做醬油之餘，他們也希望透過這次合作，幫黃豆找到更多的價值。

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  • 屏東科技大學研究生黃阡崧（左）與六堆釀興業公司合作，利用國產黃豆與獨家技術製成天貝，並透過動物實驗證實天貝可以有效控制血糖，成果獲得研發專利。 （記者邱芷柔攝）

    屏東科技大學研究生黃阡崧（左）與六堆釀興業公司合作，利用國產黃豆與獨家技術製成天貝，並透過動物實驗證實天貝可以有效控制血糖，成果獲得研發專利。 （記者邱芷柔攝）

  • 屏科大食品科學系研究生黃阡崧花了4年時間進行研究，在糖尿病鼠的動物實驗中，也發現食用天貝後能有效降低血糖指數。（記者邱芷柔攝）

    屏科大食品科學系研究生黃阡崧花了4年時間進行研究，在糖尿病鼠的動物實驗中，也發現食用天貝後能有效降低血糖指數。（記者邱芷柔攝）

  • 經過實驗，以品質優良的高雄九號黃豆，製成天貝後對活性反應與抗氧化能力最佳。（記者邱芷柔攝）

    經過實驗，以品質優良的高雄九號黃豆，製成天貝後對活性反應與抗氧化能力最佳。（記者邱芷柔攝）

  • 三杯方式料理的天貝，讓熟悉印尼傳統料理的學生也大讚。（記者邱芷柔攝）

    三杯方式料理的天貝，讓熟悉印尼傳統料理的學生也大讚。（記者邱芷柔攝）

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