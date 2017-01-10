高鐵延伸到屏東？ 賀陳旦：短期不列優先建設
2017-01-10 14:49
〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣長潘孟安一直期盼高鐵延伸到屏東，不過交通部長賀陳旦在今天新春記者會卻指出，考量環境條件未成熟下，有些路線短時間內沒有列為優先建設的打算。
《風傳媒》報導，有關鐵道運輸問題，交通部今年將向行政院呈報未來30年的軌道建設計畫，交通部長賀陳旦說，未來鐵道建設將與觀光資源結合，並表示軌道運輸，不要完全去強調速度。
有關於屏東的軌道運輸，賀陳旦提到恆春觀光鐵路，將採用路軌兩用車，未來從新左營到恆春預計只要141分鐘、屏東內獅到恆春則是67分鐘，觀光列車將開到海生館、大鵬灣等景點。
屏東縣長潘孟安一直期盼的高鐵能延伸到屏東，不過賀陳旦強調，基礎建設希望是必要工程，也提到軌道建設並非畫一條線這麼簡單，更重要的是必須有合理費率支撐相關養護成本。對於高鐵延伸到屏東等交通計畫，地方政府有所期盼，但也需體認軌道建設「容易生，不容易養」的問題，必須等到外在需求環境條件成熟，賀陳旦就直言，有些路線沒有打算在短時間內，列為優先建設。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 中國霧霾飄來台灣 鄭明典秀衛星照一看就知
- 鄰家女暗藏邪惡曲線 網友驚呼「胸版四葉草」
- 拒繳欠稅 逾600瓶酒17日拍賣抵稅
- 新北扶輪社友捐棉被物資 助弱勢過好年
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 許明財宣布參加預選民調 藍營議員砲轟國民黨部
- 醃漬產品抽驗 1酸菜漂白劑超標42倍
- 聯盟第3老 小破3拚『複』翁
- 牛耳春樂季 辛辛那提大眾領銜開幕
- 英超》吉魯願長留兵工廠 即將簽下延長合約
- 日職》岱桑的MLB隊友球種多狂？ 這2段影片秒懂
- 以美食串連旅程─日本青森、秋田、岩手
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- NBA》創造得分能力一流 哈登力壓魏少
- 1/10重要財經新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung vows full support for winner
- 才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散
- 豪穿紅衣觀戰 前隊友虧像組頭
- 猛獅開訓搞「水陸兩棲」 新秀扮皮卡丘
- 媽呀！王少偉接棒外景主持 首集伺候小強
- 婦遊水漾森林墜谷 消防員漏夜救出
- 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
- 三峽老街廣場重鋪 鑄鐵板成展示區
- 自由廣場》想起26年前德國見聞
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- NBA》不滿被酸是「魯蛇」 推特王槓上AV女神
- NBA》下一季海外賽敲定 勇士隊深圳、上海對陣灰狼
- 葡萄王案外案 檢追查購地有無仲介費詐領弊端
- 測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
- 和解破局 李妍憬、運將互毆雙雙起訴
- 假交流真賭博 麻將協會聚賭稱切磋
- 高市府送金鏟催生 官員：若送完找花媽也要不到
- 捐鞋做公益 兼挺MIT
- NBA》單週最佳球員巴特勒傷退 公牛遭雷霆肆虐
- 成棒經典賽》陳韋奇3分砲 開南逆轉美孚
- （影音）楊丞琳謝絕合作李榮浩 自立門戶也不向他諮詢
- 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
- 開放政府徵熱血鄉民實現 唐鳳：我沒換腦袋
- 被指是港獨份子 張敬軒發表愛國論遭轟「敢做不敢認！」
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 郭修彧挑戰機械舞 自創搞怪口訣
- 幫弱勢生脫貧 產官攜手助存圓夢金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高鐵延伸到屏東？ 賀陳旦：短期不列優先建設
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分