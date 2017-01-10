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高鐵延伸到屏東？ 賀陳旦：短期不列優先建設

2017-01-10  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣長潘孟安一直期盼高鐵延伸到屏東，不過交通部長賀陳旦在今天新春記者會卻指出，考量環境條件未成熟下，有些路線短時間內沒有列為優先建設的打算。

《風傳媒》報導，有關鐵道運輸問題，交通部今年將向行政院呈報未來30年的軌道建設計畫，交通部長賀陳旦說，未來鐵道建設將與觀光資源結合，並表示軌道運輸，不要完全去強調速度。

有關於屏東的軌道運輸，賀陳旦提到恆春觀光鐵路，將採用路軌兩用車，未來從新左營到恆春預計只要141分鐘、屏東內獅到恆春則是67分鐘，觀光列車將開到海生館、大鵬灣等景點。

屏東縣長潘孟安一直期盼的高鐵能延伸到屏東，不過賀陳旦強調，基礎建設希望是必要工程，也提到軌道建設並非畫一條線這麼簡單，更重要的是必須有合理費率支撐相關養護成本。對於高鐵延伸到屏東等交通計畫，地方政府有所期盼，但也需體認軌道建設「容易生，不容易養」的問題，必須等到外在需求環境條件成熟，賀陳旦就直言，有些路線沒有打算在短時間內，列為優先建設。

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  • 交通部長賀陳旦指高鐵延伸到屏東等案子，在考量環境條件未成熟之下，短時間內沒有列為優先建設的打算。（記者羅沛德攝）

    交通部長賀陳旦指高鐵延伸到屏東等案子，在考量環境條件未成熟之下，短時間內沒有列為優先建設的打算。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 交通部 屏東 恆春 恆春支線 賀陳旦 高鐵
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