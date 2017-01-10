獨居老人變志工生力軍 勁歌熱舞不輸年輕人

志工長者在舞台上勁歌熱舞，活力不輸年輕人。（記者楊綿傑攝）

2017-01-10 12:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕「你就像那，一把火！」百名獨居老人在寒風中舞動身軀，活力一點都不輸年輕人。傳神居家照顧協會今於台北市中正國宅舉辦歲末尾牙，犒賞一整年協助關懷獨居老人的志工，有歌舞表演、烤雞大餐，讓這些本身既是獨居老人，又奉獻自己成為志工的長者們，笑得合不攏嘴。

今年主題為「聞雞起舞」，並邀請青年代言人，高凌風的兒子寶弟，帶領穿著公雞裝的長者們勁歌熱舞，現場歡呼聲四起，沒有表演的更高齡長者也隨著節拍動起來，彷彿未受年齡的限制，活力十足。

傳神居家照顧協會理事長李志偉向現場百名獨居老人喊話，只要一年內不浪費健保資源，並積極參與社區服務滿300小時，經由服務時數認證後，就能獲得「新加坡4天3夜機加酒免費行程」當作獎勵。

李志偉也對長照提出看法，他談到日本「老老介護」的觀念，老人不是拖累及負擔的象徵，反而是能夠運用在長照關懷珍貴人力資源。他認為政府應將長照資源集中在失能者，對於身體精神都正常的一般老人，應該加以訓練，讓他們也可以成為服務失能者的一環，一方面則為自己累積時數，換取未來對自己的照護。