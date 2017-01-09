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「黑洞計畫」 新北四三五藝文特區啟動

《黑洞計畫》創作手稿。（文化局提供）

2017-01-09  23:11

〔記者李雅雯／新北報導〕四三五藝文特區進駐藝術家陳劭彥個展《黑洞計畫》將在後天（11日）在園區萬板館開展。陳劭彥來自台東，畫筆下的作品凝結了他以「台東之眼」觀察到的台北筆記。

陳劭彥因為求學而從台東到台北，以其「台東之眼」觀察台北，將求學過程中的各個生活點滴情緒轉成畫布上的創作，饒富個人情感在其中。陳劭彥曾說，生活中的某些場景和時間，不斷地循環、輪迴，自己深陷其中，而那股力量就像黑洞般，牽引著走向無窮無盡的前方。而這也是《黑洞計畫》的起源契機。

《黑洞計畫》展出作品呼應著台北市區狹窄的街巷、破碎的天際線、行人的庸庸碌碌，觀賞者可從中感受強烈情緒，該展將從後天（11日）展至2月1日，四三五藝文特區歡迎民眾前往欣賞。

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  • 四三五藝文特區進駐藝術家陳劭彥和其作品《知本月台》。（文化局提供）

    四三五藝文特區進駐藝術家陳劭彥和其作品《知本月台》。（文化局提供）

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標題：「黑洞計畫」 新北四三五藝文特區啟動


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