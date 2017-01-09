彰化秀水最美「綠色隧道」 確定原地保留

彰化秀水綠色隧道確定留下！（記者劉曉欣攝）

2017-01-09 19:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉最美的綠色隧道，確定原地保留！

秀水鄉民主街拓寬工程日前舉辦公聽會，引發外界質疑綠色隧道即將消失不見，因為要把有浮根效應的小葉欖仁移植它處，鄉親認為民主街最漂亮的風景就是綠色隧道，根本沒有移植的必要。

秀水鄉長梁禎祥強調，這項工程規畫設計之前，他就力主留下綠色隧道，目前的規劃案也是予以保留，只是讓小葉欖仁成為快車道與自行車、人行道之間的分隔島行道樹。

梁禎祥指出，日前公聽會上有地方人士提議因為小葉欖仁浮根問題多，不如移植它處，但根本未做成決議；而他也重申，規劃案就是原地保留綠色隧道，沒有改變！

不過，有民眾對於綠色隧道「移植」熱烈討論，並質疑民主街的車流量不大，不應該為了拓寬馬路，就要讓綠色隧道消失，這樣是本末倒置的作法，因為綠色隧道是民主街最美的風景，就算拓寬馬路，也應該要想盡辦法來保留才對！

民主街位於鄉道彰17線上，銜接彰鹿路與彰馬路，全長約為1.4公里，原有路寬為7米，預計拓寬為12米道路，已爭取到交通部經費，也是通往秀水鄉全鄉唯一的國家級古蹟「益源古厝」的主要道路，「綠色隧道」約有20年歷史，長度約有2、300公尺，全都栽植小葉欖仁。