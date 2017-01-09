成大7人獲吳大猷先生紀念獎 校方每人獎勵10萬

2017-01-09 22:04

〔記者劉婉君／台南報導〕科技部105年「吳大猷先生紀念獎」，國立成功大學囊括7個名額，人數居各大學之冠，校長蘇慧貞今天頒發每人10萬元給7位獲獎者，補助出國交流或充實研究經費，以行動支持得獎者再接再勵，繼續創造學術巔峰。

「吳大猷先生紀念獎」宗旨在培育青年研究人員，成大包括物理學系副教授陳則銘、生理學科暨研究所副教授楊尚訓、機械工程學系副教授劉彥辰、醫學系外科主治醫師賴昭翰、生物科技研究所副教授王涵青、航空太空工程學系助理教授李約亨、交通管理學系副教授林東盈等7人獲獎。

蘇慧貞表示，充滿活力與熱情的年輕學者，在教學及研究上具有強大爆發力，是學校繼續向上提升的重要力量，成大地處南台灣，地理上先天失調，但可以靠著後天努力，藉由多項獎勵措施，讓年輕學者樂在成大深耕，繼續堆高成大的學術高度。

相關措施包括針對具潛力的年輕學者提供「延攬優秀人才」彈性薪資獎勵辦法，獎勵期間最長3年；重點領域拔尖計畫，補助有潛力獲得或已獲得重要學術獎項的優秀年輕教師，如吳大猷紀念獎、國科會傑出研究獎或其他同等級獎項，對於已有卓越研究績效的團隊或個人，補助最低150萬，最高可達500萬元；到校3年內的新進教師還可以申請專題研究計畫案補助；教師及研究人員發表論文刊登影響係數IF約30以上的國際頂級學術期刊（如Nature、Science等），每篇最高可獲20萬元獎勵。

為讓年輕、新進學者安心在成大發展學術，校方著手減少授課時數措施，新進教師可享每學年只須授課9學分，其次，也提供至少2年的宿舍租金優惠等，未來東寧校區也將規劃興建現代化的教師宿舍，讓年輕學者無後顧之憂。

蘇慧貞說，未來成大還會在既有的基礎上，持續開拓更多友善的跨域交流場域，讓更多不同領域的年輕學者有相互接觸與交談的空間，帶出新的思維，創造出更多的可能性。