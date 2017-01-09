全聯94狂！沿用去年的文宣卻被網友讚爆

全聯福利中心去年做了火鍋料的文宣。（圖截自「全聯福利中心」臉書頁）

2017-01-09 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕販賣店全聯福利中心每每推出廣告，都會受到矚目，這次的「飲料文宣」為全聯的「創意行銷」再添一筆。

2016年，全聯推出火鍋料文宣，將幾種常見的火鍋食材後製成海報，沒想到今年剛推出的飲料文宣卻直接沿用去年的火鍋料文宣，只將文字稍加「塗改」就成了全新風貌。創意十足的做法，吸引了許多網友的討論，有設計系學生大讚全聯的文宣圖是「完美去背」。

全聯的行銷手法不斷推陳出新，透過強大的行銷小組，吸引了許多年輕網友的關注。這次飲料文宣直接以去年的舊作品修改而成，讓許多網友笑稱「這樣也行？」、「這是客戶回覆改稿的圖嗎？」、「獲頒年度最佳資源回收DM」。

全聯的臉書專頁上有各種網友的趣味回覆，而全聯的小編也很盡責的一一回應，有網友轉發此廣告po文以後直呼「好想加入全聯的行銷組！」

將火鍋料以生動有趣的方式呈現。（圖截自「全聯福利中心」臉書頁）

今年推出的飲料文宣是將去年的火鍋料文宣稍加圖改以後製成，意外引起網友熱議。（圖截自「全聯福利中心」臉書頁）