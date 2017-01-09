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一例一休衝擊 這家早午餐不漲反降 日營業額多兩成

廖祐俊（左起）、潘柏齡一起創業，在一片「漲」聲下逆向操作，部分餐點不漲反降，營業額增加兩成。（記者王秀亭攝）

2017-01-09  17:21

［記者王秀亭／台東報導］一例一休制度上路後，各行業一片「漲」聲，台東市一家早餐店逆向操作，部分產品價格不漲反降，日營業額反而比以往成長2成，不僅補足增加的人事成本及食材費用，還有盈餘。

返鄉創業青年廖祐俊3年前回到老家台東創業，經營民宿，發現多數民宿附贈的早餐在成本考量下難維持高品質，遂與擅於料理的友人潘柏齡合開早午餐店，才開店3個月，就面臨一例一休的漲價衝擊。

廖祐俊說，店內的人事及原物料成本因此成長10%，想起以往在旅行社工作時，與飯店業以房間數降低房價的合作方式，依此與牛肉及炸雞供應商協商，透過年訂購量達到一定數量，降低食材成本，並直接將降價空間回饋消費者，牛肉、炸雞類產品分別降價10、5元，再透過每天新鮮現做的美味，及與民宿業者合作供應住宿房客早餐，培養固定的顧客，早午餐店才能長久經營。

廖祐俊指出，降價3天以來，每天營業額都增加20％，在縣內觀光人口驟降的旅遊淡季，算是異軍突起。

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  • 炸雞類餐點降五元。（記者王秀亭攝）

    炸雞類餐點降五元。（記者王秀亭攝）

  • 為了保存兒時的回憶，廖祐俊特地將早午餐店設計成仿古車站樣貌。（記者王秀亭攝）

    為了保存兒時的回憶，廖祐俊特地將早午餐店設計成仿古車站樣貌。（記者王秀亭攝）

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