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曾邀海倫清桃演講 景女：從未以「校友」身分邀請

藝人海倫清桃（右）昨日召開記者會坦承並非景美女中畢業生。 （資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-09  14:59

〔記者何世昌／台北報導〕藝人海倫清桃昨日召開記者會坦承並非景美女中畢業生。謊言戳破後，媒體更進一步起底，海倫清桃2度以校友身分赴景美女中演講。對此景美女中發新聞稿澄清，2次演講目的是為了分享電影工作、戲劇演出經驗，「而非以校友身分受邀返校座談。」

海倫清桃曾在受訪時，聲稱自己14歲來台灣依親，只花8個月就考上景美女中，還因為台越口音遭同學嘲笑。2012年海倫清桃入圍金鐘獎，曾以「校友」身分到景美女中與學妹分享甘苦談，當時海倫清桃還受訪，「今天看到那麼多學妹，讓我感覺到好像回到那個時候，在台灣唸書的時候，我喜歡我們學校的制服，因為我覺得黃色真的很美、很可愛，感覺很舒服」。

不過，海倫清桃昨與瞞婚18年的老公戴先生，召開記者會坦承並非景美女中畢業生，並稱「我真的滿喜歡景美的，所以就講自己是景美女中」。

消息傳出後，網友也質疑校方為何未盡查證責任，隨便邀請「校友」返校演講？對此景美女中特別為此發布新聞稿，澄清從未以「校友」身份，邀請海倫清桃返校座談。

景美女中表示，海倫清桃女士曾2次來校交流：其一，《候鳥來的季節》全國校園座談會；其二，為校內學生社團活動（戲劇演出經驗分享）。校方強調，「2次分享皆和其從事之電影工作相關，而非以校友身分受邀返校座談。」

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