海倫清桃爆造假 管仁健：她只想擺脫「越南新娘」桎梏...

由於不少網友仍然力挺，海倫清桃在臉書上po出甜笑低胸照感謝大家的包容。（圖截自海倫清桃臉書頁）

2017-01-09 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕田中實加造假事件風波未平，昨又爆出海倫清桃坦承身世、家庭、年齡、學歷、婚姻全是造假，讓許多人不免將兩個事件放在一起做比較。文史工作者管仁健認為，海倫清桃造假身世的背後，只是想取得一個「次等台灣人」的身分、擺脫「越南新娘」的桎梏，與田中實加冒充灣生後裔，串聯學術門神與出版騙子來詐財，完全是兩回事。

管仁健於《新頭殼》所發布的文章中指出，他曾與海倫清桃討論合作出書計畫，但因她無法完整交代自己的過往，雙方最後不歡而散。但他仍然認為，海倫清桃說謊的背後是因為台灣人對於越南的「歧視」。

管仁健寫道：「面對一個日本人，我會竭盡所能用我A片程度的日語單字來交談；但是對越南人，除非他說華語或台語，就算說英語我都懶得仔細聽。」並且表示，海倫清桃曾經說過一個經歷：她媽媽來台灣，社區管理員立刻發現她是越南人，招呼語立刻從阮太太變成了「你」、社區總幹事甚至把她當外勞使喚，要她去倒垃圾。

他認為，「海倫清桃冒充台越混血，只是想取得一個「次等台灣人」的身分、擺脫「越南新娘」的桎梏，讓台灣人對越南女性的歧視減輕一點點而已，這跟田中實加冒充灣生後裔，串聯學術門神與出版騙子來詐財，完全是兩回事。」文末，他指出：「我們台灣人其實廣義說來都是移民者的後裔，對於嫁來台灣的越南女性，包容度能否放寬到像對日本女性的十分之一？我懷疑，但我依舊期待。」