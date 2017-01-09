蛋蛋用毛巾擼到破皮 醫生噴笑：垢到底多厚

台北慈濟醫院整形外科醫師王樹偉。（圖擷取自王樹偉臉書）

2017-01-09 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕有醫生在臉書分享工作時遇到的特殊狀況，一名病患因為睪丸破皮就診，讓醫生大笑「薄皮脆蛋」，但也呼籲民眾，急診資源不可濫用。

台北慈濟醫院整形外科醫師王樹偉在臉書PO出一張診斷照片，診斷資料上面寫著「急性周邊重度疼痛」，原因是洗澡時用毛巾擦拭睪丸，不慎擦到破皮。王樹偉表示：「除了大笑之外，沒別的話好說了」。

王樹偉還開玩笑地說：「垢到底多厚？？？」但他也呼籲蛋蛋擼破皮會自己慢慢好，「急診是留給緊急醫療用的」，民眾請珍惜醫療資源。文末他說「請盡情轉貼，讓更多人知道醫療浪費的現況吧！」