春節澎湖缺班機返鄉 李昆澤協調空軍支援

2017-01-08 18:51

［記者黃旭磊／高雄報導］復興航空停飛後，澎湖鄉親憂心春節沒機位返鄉，業者承諾增班因應，民代也將視狀況協調空軍支援運輸機。

復興航空於去年11月22日宣布停飛，停飛前每週有59班次由高雄飛往馬公，平均每天單向超過8班，1名往來兩地警官表示，「復興飛澎湖班次最多、最密，停飛後，搶票情形越來越嚴重。」

立委李昆澤表示，先前曾質詢交通部長賀陳旦，「若沒班機可飛，是要鄉親游泳回家嗎？」事後華航提出輸運計畫增開30架次、座位數3120席，但現階段華信每天僅有1班次往返，依慣例，業者將於春節前兩週提輸運計畫，本週（9日）起要求業者提出。

目前高雄飛馬公每天單向有立榮6班、遠東3班及華信1班，各家班次都不如復興。高雄航空站發言人孫翼中表示，會要求業者提出春節加班計畫，滿足旅客返鄉需求。

華信航空協理徐正權說，依政府政策接手復興部分航線，目前台北及台中班次較密集，高雄有宵禁，每天僅有1班飛馬公，但班機為ERJ-190有104個座位，比先前復興ATR客機座位更多，若有需求將申請增班。

李昆澤表示，要求業者於1月25日至2月5日春節疏運期間，調派ERJ-190及737-800等座位數上百客機支援，「若民航機不夠，將協調空軍增開C-130運輸機輸運官兵及鄉親返家。」