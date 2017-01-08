春節澎湖缺班機返鄉 李昆澤協調空軍支援
2017-01-08 18:51
［記者黃旭磊／高雄報導］復興航空停飛後，澎湖鄉親憂心春節沒機位返鄉，業者承諾增班因應，民代也將視狀況協調空軍支援運輸機。
復興航空於去年11月22日宣布停飛，停飛前每週有59班次由高雄飛往馬公，平均每天單向超過8班，1名往來兩地警官表示，「復興飛澎湖班次最多、最密，停飛後，搶票情形越來越嚴重。」
立委李昆澤表示，先前曾質詢交通部長賀陳旦，「若沒班機可飛，是要鄉親游泳回家嗎？」事後華航提出輸運計畫增開30架次、座位數3120席，但現階段華信每天僅有1班次往返，依慣例，業者將於春節前兩週提輸運計畫，本週（9日）起要求業者提出。
目前高雄飛馬公每天單向有立榮6班、遠東3班及華信1班，各家班次都不如復興。高雄航空站發言人孫翼中表示，會要求業者提出春節加班計畫，滿足旅客返鄉需求。
華信航空協理徐正權說，依政府政策接手復興部分航線，目前台北及台中班次較密集，高雄有宵禁，每天僅有1班飛馬公，但班機為ERJ-190有104個座位，比先前復興ATR客機座位更多，若有需求將申請增班。
李昆澤表示，要求業者於1月25日至2月5日春節疏運期間，調派ERJ-190及737-800等座位數上百客機支援，「若民航機不夠，將協調空軍增開C-130運輸機輸運官兵及鄉親返家。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）自殺、已婚都是真！ 海倫清桃承認身分造假
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 1例1休惹禍？ 停車場延後開放 九份一早就塞
- 黃之鋒險遭統派打 警政署：違法絕不寬貸
- 川普：駭客絕不影響大選結果
- 1/8重要財經新聞一覽
- 史努比狗狗送超ㄎㄧㄤ聖誕禮物 邀鄉村歌手一起哈草
- 曾表倦勤 廖國棟：詹啟賢不受洪秀柱信任
- 年金改革南區座談 場內同樣火爆
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 網球》雪梨女網爆冷受挫 第3種子雙詹無緣開胡
- 千人大掃除 年初一至初三停收垃圾
- 喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈
- 13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！
- 跨年夜凶殺案 宅男機械工落網
- 興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感
- 施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面
- 馮光遠丟震撼彈 宣布退出時代力量
- 藍又時懶理整形說 心疼女兒出生就被攻擊
- 馬沙溝之寶 兩人瑞出席歲末共餐
- 璞園主題日 球場變制服店
- 〈失戀共和國〉勉強的愛 趁早放手
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
- 屏東加工出口區 苦惱人才荒
- 郝龍斌承諾 若當選黨魁就不選2020總統
- 扯！強賣1600元飾品 2女各挨罰 1萬
- 好心收留流浪漢 他竟放火燒她家
- 港鐵「故宮壁」 驚見坦克貼紙、血紅手印
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Defector reveals mini-nuke project against China
- 崔順實之女不好惹 請來大律師對抗南韓
- 蛋頭
- （影音）許瑋甯彈古箏太美！ 各種浮誇讚美出籠啦
- 英語老師「做中學」 偏鄉學生「逆轉勝」
- 酒駕上74快速道 醉男撞3車翻車
- 步姊又戀愛了？ 左手無名指驚見男款戒指
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 米亞星世界：2017.1/8～1/14
- 台港民代對談 關切民主運動前途
- 豪氣妮妮攔胡? 「那也不是不可能」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：春節澎湖缺班機返鄉 李昆澤協調空軍支援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分