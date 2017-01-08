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泰國南部洪水肆虐 動物園逾10隻鱷魚趁亂逃跑

2017-01-08  19:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部暴雨已經持續約1週，洪水淹沒村莊、農田、多條道路與火車軌道，影響人數超過74萬人，並已造成南部10省至少6死8傷；昨（7）日並有動物園遭洪水襲擊後，園內至少有10隻鱷魚趁亂逃脫。

綜合媒體報導，泰國南部洛坤省（Nakhon Si Thammarat）近日遭洪水襲擊，塔拉動物園（Tha Lad Zoo）的許多動物趁亂逃脫；副省長馬那斯（Manas Pongyeelar）昨日證實，園內的鹿、稀有鳥類，以及幾乎所有的爬蟲類動物都已逃脫，其中並包含至少10隻鱷魚，還有數隻鱷魚長度超過5公尺。

當局已通知附近居民，經過淹水區域時務必特別留意。不過，鱷魚如果真的遇上了民眾，恐怕還得擔心自己的生命安全；日前當地有數隻3至4公尺長的大鱷魚趁亂逃出鱷魚養殖場，在路上被發現後，當場被槍殺、分食，鱷魚肉被附近的居民用來充飢。

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  • 泰國南部洛坤省遭洪水襲擊，當地動物園許多動物趁亂逃脫；副省長馬那斯昨（7）日證實，園內的鹿、稀有鳥類，以及幾乎所有的爬蟲類動物都已逃脫，其中並包含至少10隻鱷魚。（圖擷取自bangkokpost.com）

    泰國南部洛坤省遭洪水襲擊，當地動物園許多動物趁亂逃脫；副省長馬那斯昨（7）日證實，園內的鹿、稀有鳥類，以及幾乎所有的爬蟲類動物都已逃脫，其中並包含至少10隻鱷魚。（圖擷取自bangkokpost.com）

  • 泰國南部日前有數隻3至4公尺長的大鱷魚趁亂逃出鱷魚養殖場，在路上被發現後，當場被槍殺、分食，鱷魚肉被附近的居民用來充飢。（圖擷取自YouTube）

    泰國南部日前有數隻3至4公尺長的大鱷魚趁亂逃出鱷魚養殖場，在路上被發現後，當場被槍殺、分食，鱷魚肉被附近的居民用來充飢。（圖擷取自YouTube）

  • 泰國南部暴雨已經持續約1週，洪水淹沒村莊、農田、多條道路與火車軌道，影響人數超過74萬人，並已造成南部10省至少6死8傷。（圖擷取自@SciencyThoughts臉書）

    泰國南部暴雨已經持續約1週，洪水淹沒村莊、農田、多條道路與火車軌道，影響人數超過74萬人，並已造成南部10省至少6死8傷。（圖擷取自@SciencyThoughts臉書）

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