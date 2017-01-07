餐飲科師生齊上場 為弱勢家庭準備豐盛大餐
2017-01-07 19:18
〔記者翁聿煌／新北報導〕歲末年終齊來關懷弱勢，莊敬高職今天舉辦「106年寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，邀請新北市低收入戶等弱勢家庭千人參加，並由各科系師生發揮所長，除由餐飲科師生準備當日一百桌餐食，並提供剪髮、人體彩繪體驗，
還可領取精美福袋。
校方與社會局並結合社會資源，由家樂福公司加碼提供400個份福袋，內容有點心及民生物資，昨天摸彩第一特獎55吋液晶電視由副市長候友宜抽出。
莊敬高職董事長王傳亮說，學校已是第4年響應「新北市寒冬送暖、關懷弱勢活動」，教職員今年再度將尾牙餐費全部捐出，免費招待弱勢團體及清寒家庭到校歡喜吃尾牙，餐飲科師生規劃10道佳餚，不僅海陸食材豐盛齊備，菜名也相當吉祥，包括「彩衣紅袍迎新春」、「龍鳳振翅沖天飛」、「太極乾坤炸雙味」、等，由餐飲科50多位老師製作，菜色不亞於高檔餐廳，讓大家開心享用，歡度溫暖歲末。
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