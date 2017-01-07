民眾下載戶政APP 有機會抽中不鏽鋼快煮壺

2017-01-07 19:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府全國首創「高雄市戶政線上e指通」APP，民眾手機下載能申辦戶籍謄本，最厲害的是還能尋親，鳳山區第一戶政事務所加碼好禮大放送，民眾以手機下載APP，有機會抽中不鏽鋼快煮壺。

市府民政局為了翻轉戶政服務，讓民眾「幸福有感」，去年7月率先全國建置「高雄市戶政線上e指通」APP，民眾只要利用智慧型手機下載APP，就可以線上申辦23個戶政業務，再利用方便的時間到戶政所，節省等待、立即取件，也可以利用42個預約項目，指定戶政所及辦理時間，快速又方便。

鳳山區第一戶政事務所為鼓勵民眾下載APP，推出好禮大放送，即日起至6月4日止，民眾手機下載「高雄市戶政線上e指通」APP，將下載畫面出示給戶政所人員確認後，留下連絡電話，就有機會抽中不銹鋼快煮壺。

民政局長張乃千表示，手機APP也可以申辦戶籍謄本，「民眾感受幸福，就是這麼簡單」；主任歐敏信指出，1月10日及6月5日有2次抽獎機會，總計將抽出6名幸運兒，贈送歌林精美不銹鋼快煮壺，詳情請上鳳山區第一戶政事務所網頁最新消息查詢，或電話洽詢活動聯絡人7429784分機213施小姐。