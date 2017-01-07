不滿新法重罰 Uber司機明擬發起「免費載」活動抗議

2017-01-07 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕新修正的公路法第七十七條「Uber條款」昨日上路，公路總局全日對8輛車的駕駛、車主及Uber公司開出共10張舉發單。對此，有許多Uber司機不滿重罰，宣稱將發起「我搭UBER，我挺UBER（UBER一日免費載）」活動，暫定明（8日）開跑，要以「免費載客」表達對新法的不滿。

根據《蘋果日報》報導，不願具名的司機指出，現行法規中酒駕最重僅罰9萬元，但他們想兼職賺多點錢養家，卻要被罰10萬元，明顯違反比例原則，更有不少司機已於群組串連，準備發起一日免費載客的活動，向政府強烈抗議。

報導指出，目前已有超過400名司機響應該活動，發起人表示，由於沒有營業事實，不構成違法，將於明（8日）起挑4個小時進行。活動主辦人表示，將會在接單後主動告知乘客今日免費，並為乘客取消該筆費用。

公路法七十七條修正案「Uber條款」裁罰基準包含個人以小型車、機車經營汽車運輸業，第一次罰鍰從十萬元起跳，累犯五次以上或六個月內累犯兩次以上，會處最高廿萬元。