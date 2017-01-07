你看的是霧、靄還是霾？ 達人傳授如何一目了然

2017-01-07 11:23

〔記者吳政峰／綜合報導〕近來台灣上空灰濛濛，不少人分不清這究竟是霧還是霾，事實上，民眾可依能見度、濕度、空氣品質等三項指標分辨。

根據中央氣象局定義，「霧」是由極細微而密集的水滴所組成，它懸浮於近地面的空氣中，水平方向之能見度必須「不足1公里」。

「霾」指懸浮於空氣中之塵埃或鹽類等非吸水性固體微粒，在大氣中多呈乳白色，不過對遠地明亮的背景，則成黃色或橘紅色；反之，對較陰暗的背景，就會呈現淡藍色。水平方向能見度最高可達「10公里」。

台灣颱風論壇創辦人陳柏宏解釋，除了能見度外，若空氣濕度高於90%、接近百分百，即可稱為霧；若低於75%，天空仍霧濛濛，極有可能是霾了。

民眾亦可從行政院環保署空氣品質監測網，得知所在地的空氣品質指標（AQI），再行判斷外出是否須戴口罩。

陳柏宏進一步說明，霧還可分為靄（薄霧）與濃霧，靄的溼度高於75%，未達百分百，能見度在「1公里以上」，有點類似山嵐；濃霧的溼度接近百分百，能見度在「2百公尺以內」，如發布濃霧特報，行車需特別注意。

陳柏宏表示，霧、靄、霾容易搞混，但其實三者還是有不小差異，對身體的危害也差很多，只要掌握上述3個指標：空氣品質、濕度、能見度，就能夠輕易分辨出來。

此外，起「霧」的時候，要注意的是開車小心，航班要注意是否起降；飄「霾」的話，就要避免在室外活動，並且戴上口罩，才不會傷了呼吸道。

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