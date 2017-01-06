中芸國中參加英語實驗方案後... 學生喜歡英文課了
2017-01-06 19:00
〔記者洪臣宏／高雄報導〕中芸國中位處偏鄉，英文會考總是墊底，因而參加教育部英語實驗方案的國中，沒想到一年後在多益普及測驗贏過了市區學校。原本排斥英文的學生說：「課變少了，教的又簡單，漸漸喜歡英文課了。」
中芸國中104學年度主動參加英語實驗方案，去年9月多益普及測驗（TOEIC Bridge），不僅遠遠超過其他偏鄉學校，也略勝不少市區學校。
教育部英語實驗方案計畫由前政大外語學院院長陳超明主持，實施減課教學，跳脫教科書框架，參與學校的英文老師得自訂學習單、目標等，備課時間至少比傳統教學多出2至3倍，不過為了讓學生擺脫墊底，校長王耀庭認為偏鄉孩子文化刺激太少，決定放手一試。
在中芸國中執教12年的英文老師許慧玲深深感受到學生變化。她說，以往成績後段學生上課「度時如年」，如今上課氣氛活潑，「連打瞌睡時間都沒有」。
許慧玲表示，在課程設計上放棄一言堂式教學，利用分組討論、遊戲等讓學生有更多機會「聽」、「說」、「讀」。英文課減量教學，以深化基礎學習，其餘課程則讓有意願的學生在第8節課學習。
許慧玲強調：「不要讓後段學生提早放棄。」這就是在多益顯現出來的效果。
1年級蘇愉琇得知學校有實驗教學，毅然選了中芸國中；黃毓珍國小時英語如「鴨子聽雷」，現在也參加學校「英文研究社」外籍教師的全英文教學；黃柏樺開始閱讀英文小說，不懂的就利用視訊向就讀美國學校的表姊查問。
張姓男同學剛上國中時，會的單字寥寥可數，更不會造句，但他說分組討論時同學會教他，現在也喜歡跟同學「剌英文」。
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