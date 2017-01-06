年終獎金兩樣情 長榮平均4個月 傳華航僅半個月

2017-01-06 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將屆，員工最關心的就是年終獎金有多少，長榮航空今證實，今年的年終獎金平均有4個月；華航則是傳出年終獎金僅0.5個月，但華航表示還未拍板定案；遠東航空則說，今年是否發放發還未知，相信員工有共體時艱共識。

受一例一休政策上路影響，有企業傳出年終獎金縮水，但長榮航空今天證實，今年員工獎金發放平均有4個月，也會依據個人表現做調整。華航的今年年終獎金則傳出只有0.5個月，但華航今天澄清，目前只開過一次會，還會後續討論、尚未完全定案。

遠東航空則說，遠航去年還在重整，沒有發年終獎金，今年雖重整完畢，但碰上一例一休、兩岸航線退燒等大環境影響，會不會發放還未確定，但員工都有共體時艱的共識。