簡余晏向台南下戰帖：台北才是美食之都

2017-01-06 14:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市觀傳局今舉辦《味道台北舊城區》新書發表會，邀請作者、飲食文學教父焦桐現身分享台北好味道，觀傳局長簡余晏更公開向台南市觀光旅遊局長王時思下戰帖，嗆聲台北才是真正的美食之都，放話「台北的小吃就像滿漢全席，歡迎全家一起來，品嚐歷代祖先打下的美食根基。」

簡余晏致詞時首先自嘲，「感謝市長，兩年了，還沒把我換掉」，旋即談到自己一上任就告訴出版科長，台北的觀光就是美食觀光，一定要出一本歐美客人、東南亞客人看了都會來的書，「今天終於等到了」，簡余晏指出，北市府推動美食觀光有三個重點，從歷史著手、強調衛生和自然，還有今年將推動和家人一起買菜回家烹煮分享。

簡余晏更公開向聞名遐邇的府城小吃宣戰，她表示到台南吃東西的時候，好不容易找到一家店，通常只賣一個東西，但在台北，例如到慈聖宮，可以邊吃滷肉飯，還可配隔壁攤的燙魷魚，或是另一攤的排骨湯，都是傳承三代的店家，自豪「台北的小吃是整套的滿漢全席，歡迎所有家人一起來品嚐，品嚐的是歷代祖先打下的美食根基。」

焦桐說，台北是移民城市，很多人都是外食，提供小吃很好的養份土壤，他笑稱「台北的「大吃」太有名了，希望用行政的力量把台北的小吃貫穿，形成一個全球最大的夜市」，焦桐強調小吃也可以很乾淨、很環保，尤其傳統小吃都是「照起剛」（台語，意指不求捷徑、不講快速，按部就班完成所有步驟），是傳承了好幾代的記憶滋味。

在大稻埕土生土長的文史工作者邱翊則開玩笑說，心情很兩難，不知道該不該推薦其大稻埕美味小吃，「這樣我想吃個早餐還得跟一堆觀光客排隊」，他特別推薦迪化街老阿伯魷魚羹，不但是從小吃到的大的熟悉滋味，也是他記憶中家人第一次帶他外食的店家，「直到現在都還是當早餐吃」。

傳承三代的老店「阿猜嬤甜湯」現任老闆柯得隆現場帶來讓焦桐讚不絕口的「紅豆米糕桂圓粥」，添加了油條和些許米酒的豐富層次，獲焦桐讚譽「衍生溫暖的情意」。