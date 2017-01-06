簡余晏向台南下戰帖：台北才是美食之都
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市觀傳局今舉辦《味道台北舊城區》新書發表會，邀請作者、飲食文學教父焦桐現身分享台北好味道，觀傳局長簡余晏更公開向台南市觀光旅遊局長王時思下戰帖，嗆聲台北才是真正的美食之都，放話「台北的小吃就像滿漢全席，歡迎全家一起來，品嚐歷代祖先打下的美食根基。」
簡余晏致詞時首先自嘲，「感謝市長，兩年了，還沒把我換掉」，旋即談到自己一上任就告訴出版科長，台北的觀光就是美食觀光，一定要出一本歐美客人、東南亞客人看了都會來的書，「今天終於等到了」，簡余晏指出，北市府推動美食觀光有三個重點，從歷史著手、強調衛生和自然，還有今年將推動和家人一起買菜回家烹煮分享。
簡余晏更公開向聞名遐邇的府城小吃宣戰，她表示到台南吃東西的時候，好不容易找到一家店，通常只賣一個東西，但在台北，例如到慈聖宮，可以邊吃滷肉飯，還可配隔壁攤的燙魷魚，或是另一攤的排骨湯，都是傳承三代的店家，自豪「台北的小吃是整套的滿漢全席，歡迎所有家人一起來品嚐，品嚐的是歷代祖先打下的美食根基。」
焦桐說，台北是移民城市，很多人都是外食，提供小吃很好的養份土壤，他笑稱「台北的「大吃」太有名了，希望用行政的力量把台北的小吃貫穿，形成一個全球最大的夜市」，焦桐強調小吃也可以很乾淨、很環保，尤其傳統小吃都是「照起剛」（台語，意指不求捷徑、不講快速，按部就班完成所有步驟），是傳承了好幾代的記憶滋味。
在大稻埕土生土長的文史工作者邱翊則開玩笑說，心情很兩難，不知道該不該推薦其大稻埕美味小吃，「這樣我想吃個早餐還得跟一堆觀光客排隊」，他特別推薦迪化街老阿伯魷魚羹，不但是從小吃到的大的熟悉滋味，也是他記憶中家人第一次帶他外食的店家，「直到現在都還是當早餐吃」。
傳承三代的老店「阿猜嬤甜湯」現任老闆柯得隆現場帶來讓焦桐讚不絕口的「紅豆米糕桂圓粥」，添加了油條和些許米酒的豐富層次，獲焦桐讚譽「衍生溫暖的情意」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 今年15所公立高中職全面免試 不採會考成績
- 古典與浪漫對話 陽光室內樂團週日北港登場
- PM2.5飆高 彰化八卦山大佛變朦朧
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 王金平 促黨部主委早日直選
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《日內瓦錶展預覽》致敬超薄
- 傳馬陣營欲提文總1億6千萬定存 遭郵局拒絕
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
- 「我就是愛台灣！」 宏都拉斯大使駁斥邦交不穩
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手
- 《日內瓦錶展預覽》雀戲舞孃
- 大江12月營收3.16億元 再創歷史新高紀錄
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- MLB》他靠伸卡球拿救援王 這顆尾勁最誇張（影音）
- NBA》魏少狂轟49分無用 火箭最後0.7秒兩罰全進驚險勝出
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry mum on Tsai visit stops
- 日職》中日龍王牌拚復活 來台找麻吉殷仔集訓
- 新竹市長選舉前哨戰！藍營下週進行四人預選民調
- 《日內瓦錶展預覽》化繁為簡
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 竹市眷村好味道 14日端百道年菜
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 一萬公里的愛情力量 小薇晉4強
- 學習新版CPR 苗市辦19場訓練
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 騙人錢太好賺 高職同學相揪當車手
- 安柏要求重審離婚 強哥怒轟炒名氣
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 下週一大整修
- 《金雞報喜》10
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 日月光排毒廢水無罪案 二審遭最高院打臉
- 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
標題：簡余晏向台南下戰帖：台北才是美食之都
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email