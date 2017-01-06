全教總遍地開花行動 監督政府負起「雇主責任」
〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革如火如荼，全國教師工會總聯合會與各地方縣市工會理事長今天共同召開記者會宣布，全教總雖然支持年金改革，但對於政府做為軍公教的雇主，卻未負起雇主責任，對政府這個「壞老板」，全國老師們依法發起「爭議行動」，下週起在各縣市遍地開花行動，1月17、18、19日三天將發動全國性的爭議行動，他們並喊出「共同補繳，政府責任，軍公教一起站出來！」期政府負起雇主責任，確保基金財務的健全與永續，維持教育現場的活水與活力。
全教總理事長張旭政表示，全教總一向主張合理改革、基金永續、財務健全、雇主責任，所以不支持93上街，不聚眾喧嘩，也肯定年改會採納全教總的部分訴求，例如處理雙薪肥貓，然而官版年改案漠視雇主責任、不保證基金永續、影響教師新陳代謝等三大問題，且不肯「說清楚、講明白」，例如基金長年提撥不足部分，全教總主張應是老師和政府共同補繳，政府卻未允諾扛起補繳責任。
張旭政說明，全教總是依「勞資爭議處理法」，定調發起的行動是受雇者對雇主改變勞動條件的「集體爭議行動」，全教總一直主張要合理改革，並非抗拒年金改革。對於老師集體請假行動，高雄市教師職業工會副理事長陳建志強調，老師的行動並不會影響學生受教權，例如選在國小半天課的週三下午，老師是和社會站在一起，行動是溫柔堅定，不搗蛋、不攪局。
遍地開花首場行動將在今天起跑，新北市教育人員產業工會將有聯合誓師行動，新北市各校支會會長針對該會聲明、訴求，結合全教總發起全國教師共同連署活動，並為校園遍地發聲展開誓師行動。1月9日，彰化縣教師職業工會也將展開校園集結發聲活動。
1月11日，包括基隆市教師職業工會、新北市教育人員產業工會、新竹市教師職業工會、台中市教師職業工會、彰化縣教師職業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、澎湖縣教師職業工會及連江縣教師職業工會等10縣市的老師們將同步展開爭議行動，且不只一波行動；屏東縣教育產業工會理事長黃莆田表示，老師們將集體請假赴縣府，要求縣長潘孟安代教師發聲；台中市教師職業工會理事長洪維彬也表示，台中教師將集體請假要求市長林佳龍代教師發聲。
台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，台南市將於1月15日上街頭，開「共同補繳、政府負責」公民公開課，邀總統蔡英文和台南市長賴清德來上課；台北市教師職業工會理事長徐欣怡表示，老師是最溫和理性的一群，但無法接受用蠻橫方式對待，從1月12日起將展開集體陳情的行動。
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標題：全教總遍地開花行動 監督政府負起「雇主責任」
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