她沒進「最想擁有臉龐」排行榜 日網友崩潰

讓日本網友為之瘋狂的可愛寫真女星橋本環奈，竟然不在排名的20名內。（圖擷自橋本環奈推特）

2017-01-05 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本節目針對10幾歲青少女做出了「最想擁有的名人臉龐」，石原里美勇奪第一，而近期讓日本網友瘋狂的橋本環奈，竟不在排行榜20名內，引日本網友崩潰。

日本節目（AbemaTV）針對10幾歲青少女做出了「最想擁有的名人臉龐」，前三名依序為石原里美、新垣結衣及北川景子，而引起日本網友瘋狂的可愛寫真女星橋本環奈，還被日本網友稱作「猶如天使般的三次元偶像」，竟然不在排名的20名內，引來日本網友崩潰。

崩潰的日本網友在日本論壇《2CH》上下標「悲報」，並表示橋本環奈竟然在20名以外，引來網友表示「她們是想化濃妝成為醜女吧」、「那20名藝人都沒有魅力阿」等留言，但也有不少網友對有上榜的藝人表示支持。

【悲報】10幾歲女孩子最想永有哪位女明星的臉，橋本環奈排20名以外落選