國旅正夯 住宿網站搜尋成長最多地點是「南投」

位於水社碼頭旁的旅店，是欲逃離都市塵囂的旅人靜心休息的絕佳地點。（Hotels.com提供）

2017-01-05 14:02

〔記者甘芝萁／台北報導〕雖然每年出國人數不少，不過國旅人次卻也悄悄攀升。全球線上飯店服務領導供應商Hotels.com今天公布最新數據，發現國內旅遊正夯，從去年初到去年12月15日止，搜尋比例成長最高的前5名當中，國內目的地竟然一舉奪下4個席次，其中又以南投成長226%最多。此外，嘉義、台南及宜蘭也都有顯著的成長趨勢，前5名當中唯一入選的國外景點，則是日本名古屋。

Hotels.com表示，根據國人於Hotels.com網站所搜尋的熱門飯店目的地（統計時間自2016年1月1日起至2016年12月15日止）顯示，搜尋成長比最高的前五名中，國內目的地一舉奪下四個席次，並由南投以226%的驚人成長幅度拔得頭籌；嘉義、台南以及宜蘭同樣也以194%、172%、112%的三位數成長緊追在後，名古屋 （135%） 則是前五名中唯一的海外旅遊目的地，顯示國內旅行勢不可擋。

細觀其他潛力海外旅遊目的地，Hotels.com發現國人仍以亞洲鄰近目的地為首選，其中釜山 （96%）、沖繩 （74%）、澳門 （49%）以及首爾 （46%）皆適合短天數的輕旅行。

Hotels.com大中華、東南亞及印度區市場總監莊佩芙表示，台灣的旅行市場成熟，國人休憩意識抬頭，工作再怎麼忙碌，還是要安排簡單旅行為生活加油充電；國內旅行門檻較低，說走就走的周末小旅行相對容易。此外，台灣住宿類型豐富且多元，體驗特色民宿、文旅成為旅途的樂趣之一。