好羨慕！國營事業年終獎金 上看XX萬...
2017-01-05 07:30
中油去年大賺，預期有不錯的年終獎金。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕農曆年將近，年終獎金成為熱門話題，媒體報導，經濟部四家國營事業獲利都有達標，年終獎金最高可望達4.4個月，每人平均可領26萬元以上。
《蘋果日報》報導，國營事業的年終獎金包括考成、績效獎金，考成獎金是依各事業的業務經營、財務管理等指標評定，最高2個月；績效獎金則看績效、預算目標核算，最高2.4個月，兩項合計最多4.4個月。
報導提到，至去年11月，台電稅前盈餘達412億元，已連3年獲利，內部評估兩項獎金可望有4.4個月。中油董事長陳金德則說，去年稅前盈餘大賺350億元，為8年來獲利最高，但未透露年終獎金額度。台糖表示，截至去年11月，稅前盈餘達50億元，獎金應可拿到滿。台水則原預估去年虧損5億8800萬元，但去年稅前盈餘倒賺1.5億，預期也會有不錯的年終獎金。
報導指出，有經濟部官員透露，4家國營事業去年績效都有達標，績效獎金可望領到2.4個月，2個月的考成獎金應也可望全部領到，不過兩種獎金各還須績效獎金審議委員會開會確認，及行政院評定。
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