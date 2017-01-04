艾倫狄珍妮登《LEZS》 展望台灣同志人權
歐巴馬總統特別頒發總統自由勳章給艾倫，表彰她對人權的貢獻。（圖／達志影像）
〔記者陳炳宏／台北報導〕隨著2016年底婚姻平權法案在台初審通過，台灣也有望樹立起同志人權的新里程碑，台灣唯一女同雜誌《LEZS》（女人國）第24期即以「Fighters（戰士們）」為主題，並以甫獲美國總統歐巴馬親授總統自由勳章的美國脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）做為這期《LEZS》的唯一的封面人物，希望在台灣婚姻平權的關鍵時刻，透過艾倫的遭遇與故事，鼓舞同時也展望台灣的人權發展。
《LEZS》指出，艾倫除了是全美最歡迎的主持人，更是影響美國社會同志權益重要的人物，她作為美國同志社群先驅、鬥士，更是LGBT族群最重要的精神指標，如歐巴馬介紹艾倫時所說的：「在肩膀上乘載數百萬人的希望。」
風格幽默、機智、擅於自嘲的艾倫狄珍妮，最受矚目的就是開播至今已13年的《艾倫愛說笑（The Ellen DeGeneres Show）》。此外，她也曾主持葛萊美獎、艾美獎與奧斯卡金像獎，並活躍於喜劇與電影之中。但在她光鮮亮麗的演藝工作背後，艾倫因性傾向所遭遇的艱辛可能是一般人無法想像的。
《LEZS》指出，早在20年前，艾倫因在電視節目中出櫃，讓事業陷入危機，1997年時代雜誌以「是的，我是同性戀者」為標題刊登艾倫的專訪報導，這不僅讓艾倫的節目慘遭停播，就連巡迴演出也只有同志觀眾肯到場支持，回憶當時，艾倫說：「我知道自己有才華，而且我相信總有一天能讓世人接受我的性傾向！」
在接受總統自由勳章表揚時，美國白宮如此說明關於艾倫的貢獻：「在緊要關頭的時候，她的坦率與勇氣改變了數百萬美國公民，促進了我國人民的團結一致，共同朝著平等與接納的未來邁進。」對應著台灣多年來無數大人物、小人物對平等人權的奮鬥，《LEZS》希望介紹一位LGBT中深具知性、自信與才華的女性榜樣，更用美國總統歐巴馬所說：「那是多麼了不起的負擔、用自己的職業生涯去賭、很少人會那麼做。」一起期待台灣的平等人權。
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標題：艾倫狄珍妮登《LEZS》 展望台灣同志人權
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