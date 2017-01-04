新春賀禮！台南T-Bike月曆第1季上線
2017-01-04 17:09
台南「T-Bike」2017月曆首發亮相。（擷自台南市公共自行車T-Bike官網）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「T-Bike」已上路，開始送給大家新年禮物，簡約時尚的2017 T-Bike月曆熱騰騰出爐，第1季上線公告使用，歡迎大家下載。
交通局表示，南市公共自行車T-Bike自8月啟用後，使用率節節高升，不到半年，使用人次超過3萬人次。若單以今年1月1日至2日元旦假期為例，平均每天每部周轉率4.58次，是去年12月假日平均2.8次的1.6倍，明顯成長。
交通局為感謝大家對T-Bike的支持，製作2017年T-Bike月曆，免費提供螢幕保護程式供下載使用，經公開徵選T-Bike照片，從136件投稿中，選出12件，用照片說故事，呈現T-Bike的青春，活力和健康元素，作品獲選者還有2000元獎金。
民眾捕捉T-Bike最美麗的畫面，讓T-Bike成為美美月曆的主角，透過網際社群宣傳推銷。交通局表示，上線後獲得熱烈迴響，甚至有些民眾詢問是否有印製紙本月曆，但目前僅供下載使用為主，活動網頁。
台南「T-Bike」2017月曆首發亮相。（擷自台南市公共自行車T-Bike官網）
台南「T-Bike」2017月曆首發亮相。（擷自台南市公共自行車T-Bike官網）
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