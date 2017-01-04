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心路推心福、口福年節好禮 助社福過好年

2017-01-04  15:36

〔記者陳炳宏／台北報導〕歲末年終，正是許多社福單位用心學習成果驗收的季節，心路基金會表示，旗下庇護工場提供160個穩定庇護就業的機會，每一個青年從零開始，由心路老師依照能力分配工作，至少需投入一位專業人力與半年的學習時間，才能漸漸上手。

心路基金會表示，日前針對年節推出充滿喜氣的「心福禮盒」，由大稻埕文創品牌「福來許」團隊，以擅長的剪紙設計，將心路好天天正向意涵與美好祝福製成實用杯墊妝點禮盒，讓公益禮盒展現高雅質感。

心路基金會指出，庇護工場通過各項食品自主檢驗和工場ISO國際食品安全驗證，在烘焙商品上，堅持選用好原料，不添加防腐劑，嚴選台灣天然食材，有機的日月潭紅茶，小農產製的高雄大寮5號香蕉，雲林栽種的紫心地瓜等，像為家人準備料理一般的用心，由心路青年製成美味與誠意十足的蛋捲、餅乾、土鳳梨酥，提供大眾一個有溫度的送禮選擇，讓送禮與收禮人都能感受「心福、口福」。

心路基金會表示，期待心路青年能在庇護工廠學習一技之長、擁有穩定的收入，能不被社會排斥，進而成為家庭的支柱，歲末時節，也希望每一位朋友都能藉由「心福禮盒」應景的包裝和心路青年手製的蛋捲、餅乾，支持心路，同時也感受到滿滿的心意及分享美食的幸福。

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  • 心路青年小恩，努力學習製作的推薦禮盒，希望愛心民眾們會喜歡。（心路基金會提供）

    心路青年小恩，努力學習製作的推薦禮盒，希望愛心民眾們會喜歡。（心路基金會提供）

  • 心路青年小恩，使用蛋捲機，專注製作蛋捲。（心路基金會提供）

    心路青年小恩，使用蛋捲機，專注製作蛋捲。（心路基金會提供）

  • 心路基金會「心福」禮盒，結合喜氣圖騰與障礙青年製作美味 。（心路基金會提供）

    心路基金會「心福」禮盒，結合喜氣圖騰與障礙青年製作美味 。（心路基金會提供）

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