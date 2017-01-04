小六教自慰被議員轟 網友這麼說...

台北市議員汪志冰接獲家長陳情，指台北市有國小的性別教育有爭議。（中央社）

2017-01-04 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員汪志冰、部分家長，今日上午召開記者會，指稱有國小課堂上教小六學童如何自慰，引起家長不滿、擔憂。網友也在批踢踢八卦板上熱烈討論。

綜合媒體報導，汪志冰指控，有國小性別教育課程，使用民國89年12月出版的「校園談性─國小兩性教育資源手冊」，提到「自慰是大部分人撫摸生殖器會覺得很舒服，這種行為就稱為自慰」等內容，就有家長認為小學六年級就教自慰，抨擊性別教育已嚴重偏差，恐使學童過早耽溺於性好奇，甚至出現不當性探索行徑。

隨後相關訊息被轉載分享至批踢踢八卦板，針對小六教自慰太早與否，有部分網友持反對意見，表示太離譜，「何必那麼早就破壞小孩的純真」，但多數則認為還好，不認為有何不妥，「不懂有什麼好尷尬的耶，就直接講啊」，抱持正面看法，「比家長以前資訊封閉的時代進步多了」，並指稱有其必要性，「本來就要早點教啊，也讓小孩懂得保護自己的身體」，更有人直言，不早點教，到時候出事，當事人可能還搞不清楚狀況，為時已晚。

另有網友質疑，「並不是什麼都不教，小孩就不會有欲望」，並以自身經驗坦言，小孩其實都會自己去搜尋，只是「家長自以為掌握很好」，也有人指責議員、家長把自己的成長環境，套用在現代，「沒想過現在小孩的小六早該教了」，並反批「根本是那家長的性教育太晚了」，更主張「不教育才真的會出大問題」，以及呼籲議員、家長等人應正視這個嚴肅的議題，「父母師長自己觀念要先正確，教育責任不能逃避」。

教育局編印的「校園談性－國小兩性教育資源手冊」，於民國89年12月出版，內文提到自慰的定義等，被部分家長質疑不妥。（中央社）