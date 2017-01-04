北市大同區早晨取締酒駕 用路人防不勝防
2017-01-04 00:28
報告指出，每年12月至次年3月為酒駕肇事高峰期，即正值年終補冬時節、耶誕節及元旦假期等節慶假期，民眾歡聚常飲酒助興，酒駕情況層出不窮。（記者鍾泓良攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕北市抓酒駕取締，去年件數達1萬2177件，較前年增長600多件。據統計，酒駕取締件數前三名分別是萬華、中山與大同。105年的酒駕違規路段，環河南路一段名列第一。北市警察局萬華分局表示，該路段沿線連接聯外橋樑，許多民眾深夜時段行經該路段返家，取締件數名列第一。
警政署分析報告指出，每年12月至次年3月為酒駕肇事高峰期，即正值年終補冬時節、耶誕節及元旦假期等節慶假期，民眾歡聚常飲酒助興，酒駕情況層出不窮。據交通大隊統計，北市105年酒駕違規前五名路段，分別是環河南路一段、林森北路、忠孝西路、民權西路與華江橋機車道。
萬華分局表示，環河南路一段沿線連接聯外橋樑，包括華中橋、光復橋、華江橋等，許多民眾在市區飲酒消費，深夜時段行經該路段返家，造成取締件數名列第一。大同分局表示，民權西路連接台北橋，從新北到台北的市民，警覺性較低，去年就於該路段取締288件酒駕。
大同分局表示，臨檢有固定時段，許多民眾會避開深夜時段，於早上6點至9點開車。為此，大同分局會在上述時段執勤，民眾防不勝防，取締件數甚至高於深夜時段。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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