圖方便亂停車 七星潭每週至少2起糾紛

花蓮七星潭停車亂象頻傳，每週至少有2起糾紛以上，警方還為此多次進行勸導演練，盼能降低衝突發生。（記者王峻祺攝）

2017-01-03 17:33

〔記者王峻祺／花蓮報導〕知名七星潭海岸風景特定區，長期以來每逢假日停車一位難求，花蓮縣政府104年斥資逾千萬整頓周邊環境，前段停車場更重劃新增126個停車位，盼能紓解龐大車潮，但仍有不少小客車駕駛「圖方便」，時常違停大型車位，更屢屢演變成街頭鬥毆事件。新城警分局表示，每週至少都有2起停車糾紛，近期將新增告示牌，提醒民眾務必遵守停車規則。

曾被遊客抱怨假日停車困難的七星潭，因停車格不足，導致不到16米寬的道路兩旁時常停滿汽機車，交通嚴重壅塞混亂，經重劃停車位後，南端停車場目前共可停放9部遊覽車、59輛小客車、55台機車及3個殘障車格。

但每逢暑假及連續假期，七星潭就會湧入上千輛車，導致園區停車位不敷使用，尤以大型車位更是稀少，時常發生大、小車輛爭位糾紛，更有小客車駕駛直接停在大型車位上，與遊覽車司機發生口角，並多次上演「全武行」，每週報案檢舉申訴件數至少2起以上。

新城警分局長鄭鴻文說，七星潭因屬觀光風景區，常有司機為了車輛占位而發生糾紛，繼而引發叫囂互嗆，甚至出手推擠等情形，警方為此還多次進行勸導演練，盼能降低衝突發生。

新城警分局表示，連假期間除加派警力疏導七星潭車流量外，近期內還將在部分停車區域標示告示牌，呼籲用路人遵守停車規則，除要求大型車須按照車格及方向依序停放外，也強制規定小客車駕駛切勿占用大型車位，避免造成交通亂象，降低出遊興致。