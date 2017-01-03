工商及公益團體 捐1800箱新鮮蔬果給中市邊緣戶

工商及公益團體捐1800箱裝有新鮮蔬果的行膳箱給中市邊緣戶，副市長張光瑤（左3）表感謝。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-03 17:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市工商婦女企業管理協會與台灣公益CEO協會從10月起就展開串連，號召協會成員捐助，購買雲林小農耕作的農產品，裝成一箱箱的「行膳箱」，共捐助1800箱，今天捐助給市府，副市長張光瑤表感謝。

台中市有2200戶邊緣戶，無法申請低收入戶及中低收入戶，在農曆春節前，有眾多社會團體都會進行愛心勸募，有人募新鮮蔬果，有人募年菜，有人募禦寒衣物、生活物品，希望能在寒冬歲末的時期，協助這些弱勢家庭可溫暖過冬，過個好年。

為了讓邊緣戶有新鮮蔬果可以吃，台中市工商婦女企業管理協會與台灣公益CEO協會從10月起就展開串連，號召協會成員捐助，購買雲林小農耕作的農產品，裝成一箱箱的「行膳箱」，共捐了1800箱，不但在過年時，讓邊緣戶有新鮮蔬果可食用，也幫助了雲林的小農。

兩個協會今天在市政大樓舉行記者會，副市長張光瑤到場感謝「行膳家」用愛支持弱勢，也期待未來有更多社會愛心，幫助弱勢度過難關。

兩個協會共捐了1800箱，其中包括藝人王彩樺跟苗可麗也到場為協會加油打氣，兩人也各捐10箱，兩人都表示很高興能參與此一活動，而且是循環的愛心，幫助小農又可助弱勢，並呼籲民眾行善要及時。而這些行膳箱將由嘉里大榮物流協助配送。

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