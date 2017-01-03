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基隆嶼碼頭整修 觀光局金援4千萬

2017-01-03  13:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆嶼碼頭103年10月受損後至今都還未修復，遲遲未重新開放登島，觀光業者及民眾「引頸企盼」。市長林右昌說，交通部觀光局去年底核准金援4000萬元，近期將公告上網招標，若一切順利，最快年底完工。

至於眾所關注的何時開放登島，市長林右昌說，他希望碼頭工程能夠寧穩勿急，務必追求工程品質，紮紮實實的施作，所以民眾關心的開放登島時間，明年初再看看。

基隆嶼碼頭在蘇力颱風時嚴重受損，103年8月修復，但到10月又受颱風環流風浪侵襲，碼頭有裂縫，部分消波塊堵在碼頭前航道，因娛樂船進港有安全疑慮，市府封閉碼頭。

每年5月基隆嶼島上的百合花怒放，是登島觀光季節，但至今仍未開放，影響觀光產業和船家生計，都希望早日開放。

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  • 基隆嶼碼頭103年被颱風吹襲毀壞，兩年多來無法登島觀光；圖為尚未損壞前的碼頭。（圖為張東隆提供）

    基隆嶼碼頭103年被颱風吹襲毀壞，兩年多來無法登島觀光；圖為尚未損壞前的碼頭。（圖為張東隆提供）

  • 基隆嶼碼頭103年被颱風吹襲毀壞，兩年多來無法登島觀光；交通部觀光局去年底核准補助4千萬，將於今年整修碼頭。（記者俞肇福攝）

    基隆嶼碼頭103年被颱風吹襲毀壞，兩年多來無法登島觀光；交通部觀光局去年底核准補助4千萬，將於今年整修碼頭。（記者俞肇福攝）

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