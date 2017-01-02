凍漲！百萬大縣21萬收視戶費率今年不調整

2017-01-02 17:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕百萬人口的彰化縣，3家有線電視系統業者搶食約21萬收視戶，收視費率採1年1審，今年縣府有線廣播電視系統費率委員會決議，費率維持去年水準，2家老業者月收上限仍為540元，1家新業者依照頻道組合不同，月收費從500元到560元不等。

縣府新聞處長林德宇表示，站在消費者的立場，衡量業者的經營狀況和數位化程度，參考鄰近中部縣市費率價格，委員會做出維持去年收費標準的決議，鄰近縣市苗栗縣和南投縣月收費565元、台中市540元和550元、雲林縣540元。

現有縣內3家有線電視業者，北彰化區的新頻道有線電視和新彰數位有線電視，以及南彰化的三大有線電視，新彰數位有線電視成立較晚，相較其他兩家業者，屬新進業者

。

老業者新頻道和三大有線電視，月繳收費上限540元，雙月繳、季繳、半年繳及年繳的費用，可在不超過月繳上限範圍內，業者自行訂定優惠方案。

新進業者新彰數位，可依照頻道組合的不同分4種收費方案，最低的基本頻道普及組每月500元、基本頻道普及組加超值A組每月540元、基本頻道普及組加豪華B組每月550元，最高為基本頻道普及組加超值A組加豪華B組，每月560元，而雙月繳、季繳、半年繳及年繳的費用，同樣在不超過月繳上限範圍內，由業者自行訂定優惠方案。

費率凍漲，民眾多數都能接受，至少沒有調高，不用額外再多支出！但也有民眾嫌貴，陳姓民眾說，網路軟體科技改變民眾付費收視的習慣，上網收看免費的節目和電影、戲劇都很方便，不一定要付費看有線電視。

黃姓市民說，業者想挽住收視戶的心，價格高低是因素之一，頻道內容、網路速率快慢和附加功能實用性，也是關鍵。