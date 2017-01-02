神明搭高鐵出巡 「林媽娘娘」圓夢

林媽娘娘搭高鐡，眾神明坐一起。（記者顏宏駿翻攝）

2017-01-02 16:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮世芳宮供奉「林媽娘娘」，世芳宮與高鐵彰化站距離不到1公里，自彰化站啟用以來林媽媽娘娘出巡卻一直無緣坐高鐵，日前宮方前往宜蘭縣三清宮道教總廟會香，特別請示神明「是否要搭高鐵？」，連得2個允杯，林媽娘娘首度坐高鐵，還「一神一座位」，隨行的信徒，還特地推廣當地盛產的芭樂。

世芳宮是距離高鐵彰化站最近的宮廟，自高鐵站通車後，信徒一直覺得應該帶林媽娘娘到「全世界最美的車站」逛逛，順便搭一下高鐵。

去年12月30日起連續3天，世芳宮信徒赴宜蘭縣三清宮道教總廟、台北市行天宮、苗栗縣拱天宮、彰化縣鹿港天后宮等總共8間廟宇會香或參香，昨晚返廟，今天信徒再回宮答謝神明保佑，一路平安。

世芳宮供奉的林媽娘娘共有大媽、二媽、三媽，信徒在行前先問「是否三尊林媽娘娘同時搭高鐵」，結果連得2兩次允杯，而鄰近世芳宮神寧堂的3尊神像（土地公、土地婆、玄天上帝）也想隨行，等於共有6尊神像坐高鐵。

為了節省票價，有信徒提議，由信徒捧著神像就好，但信徒普遍認為，神明最大，要有個人座，但應買全票或半票？主委蕭道隆說，這裡每一尊年紀都超過65歲，應該是買半票，但高鐵公關鄒淑娟建議不如「大家坐在一起」較省錢，而神明也同意，於是6尊神像同坐3個成人座位。

蕭道隆說，含隨行的11人，他們總共買15張高鐵車票，豈料出發當天，其中2名信徒「突然失聯」，眼看上午8點40分就要開車，這2名信徒仍未現身，也來不及退票了，變成9名信徒坐高鐵，神明1神1票，這好像天註定「神像沒想搭霸王車」。他們也遵守高鐵車廂內不能點火的規定，以蘋果（諧音代表平安）代替馨香。

蕭道隆表示，世芳宮週邊共有上百公頃的芭樂園，信徒都靠芭樂為生，可惜民間習俗禁拜芭樂，多少影響農民生計，3年前他們特別為此到道教界最負聖名的三清宮道教總廟請示，結果獲得神明聖杯，他們返鄉後，打破習俗把芭樂搬上供桌，還想出「提拔（芭）」為口號，大力促銷芭樂，獲得社會認同，此行他們視為「感恩之旅」，帶了1千台斤的芭樂，送給友廟或到車站發送推廣。

林媽娘娘搭高鐡，信徒順便推廣芭樂。（記者顏宏駿攝）