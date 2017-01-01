張大春批「自自冉冉」 彭文正藏頭詩反酸

2017-01-01 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前公布春聯樣式，但春聯中的賀詞「自自冉冉、歡喜新春」卻引發爭議，許多人認為應該是「自自由由」才對，但府方強調這是引用台灣文學作家賴和的詩作。對此，作家張大春在臉書痛批「荒腔走板」，而政論節目主持人彭文正則在臉書指名回諷，「不懂客家話安靜點」。

總統府「自自冉冉」春聯遭糾正，張大春對此不滿的在臉書發文大罵，「爸媽沒教你識字嗎？人家自自由由，你自自冉冉，還發明了個荒腔走板的說頭，總統府你也真是太自由了。這一下咱們全都明白過來了，先前之所以會有〈桃園機場賦〉那樣不倫不類的東西、到今天還掛在國門之上，就是由於當政者一向不識字，不解意，不通文，不學事，沒有教養——也就是四不一沒有。」最後還做詩贊曰，「昔年笑看音容苑，今歲驚羞自冉身。總統府中唯白目，為誰歡喜為誰春？」

然而，賴和長孫賴悅顏今天指出，賴和1915年的詩作〈乙卯元旦書懷〉，手寫的原文確是「自自冉冉」，其用台語或客語發音，意思就是「自自然然」。彭文正今天下午在臉書發文，「大言不慚以為才，頭殻壞去才是真。春加二虫最直白，你又無知又反目？」四句的頭字連在一起就是「大頭春你」，就是指曾以「大頭春」為筆名的張大春。