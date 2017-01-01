台中一中改市立 林佳龍承諾「惜命命」

台中一中元旦改隸市立揭新時代。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-01 12:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「國立台中一中」校名今日正式成歷史名詞，上午在台中市長林佳龍等人揭牌後，以「市立台中一中」走向新時代，中一中校長陳木柱說，一中1915年建校迄今，歷經8度更改校名、5次改隸，但「校名無論如何改，一中培育社會菁英的責任與承擔不變」；林佳龍承諾，市府一定把中一中「惜命命」，會給給台中一中最大支持、最多教育資源與最好的發展。

陳木柱說，今天是歷史的一刻，台中一中1915年創校迄今，因政府體制或政策改變，歷經公立、州立、省立、國立、市立等5次改隸，校名8度更動。

陳木柱說，不管制度怎麼改，台中一中邁向第102年，始終為台灣培育社會菁英、為台灣土地奉獻心力，感謝林市長魄力承擔責任，高中職改隸台中市走得比較快，相信已做好準備，讓12年國教落實，期盼台中一中的未來在市府協助及大家努力下，讓台中一中爭取第一、保持第一、永遠第一。

林佳龍則以一中創校紀念碑碑文的「吾臺人初無中學，有則自本校始」強調，中一中是台灣人為自己子弟教育集資設立的中學校，已是台灣第一，這是不可能被打破的紀錄。

林佳龍說，台中一中名稱再怎麼改，均是台中最好的中學校，重要的是如何維持第一且不斷超越、與時俱進，教育要跟土地及人民結合，如今交給台中市權統一後，一定會與中央密切合作，提供最多的協助。

林佳龍說，教育部管轄的學校數那麼多，不可能把一中當獨生子照顧，但市府不一樣，「一定惜命命」，國立學校改市立的好處是預算不減，且從歷史已知道不管怎麼立，就是要自立，台中一中有這種自信，就是「台中第一高級中等學校」，永遠不變。

林佳龍說，新年改隸等於新時代來臨，教育是地方自治最重要的項目，市權統一後，他承諾會給台中一中最大支持、最多教育資源及最好的發展。

包括台中市立委黃國書與張廖萬堅均是台中一中校友，兩人強調一定會在中央替一中看住資源，黃國書還說，盼交付讓一中超越建中的重責大任給「建中校友」的林佳龍，讓他助台中一中更向上發展。

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