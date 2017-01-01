2017跨年晚會 台中洲際棒球場施放180秒煙火

台中市2017跨年晚會台中場在際洲棒球場舉行，施放180秒煙火。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-01 00:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「5、4、3、2、1，新年快樂！」，台中市的「2017花Young台中」的台中場跨年晚會，在洲際球場舉行，由藝人「兄弟本色」帶領著現場民眾倒數，並伴隨著3分鐘的璀璨煙火，正式進入2017年。

今年台中市有4場跨年活動，同步在洲際棒球場、麗寶樂園、谷關、梨山4地舉行，其中台中場在洲際棒球場舉行，由「綜藝小天王」KID、LULU、小蝦、大愷與邵庭擔任主持人。

台中場超過5萬人，由滅火器樂團率先演唱「繼續向前行」後，主持群則邀請市長林佳龍出場，祝民眾新年快樂，心想事成後，滅火器樂團則贈送市長一束花，祝福2018年的花博成功，便趕往后里麗寶樂園。

由滅火器樂團隨後繼續「島嶼天光」「等3首，其中「曾經瘋狂」是滅火器樂團為已退休的前職棒選手陳金鋒所做，取其諧音。

而後有曾沛慈、韋禮安、邰正宵、溫嵐、玖壹壹等人演出，九天民俗樂團更與董事長樂團合力表演，而澎恰恰跟許效舜等藝人的逗趣表演，更讓全場high天。

兄弟本色在高唱了「FLY OUT」、「自由」等10首歌後，與副市長林依瑩一起在洲際棒球場倒數，市府並施放有3分鐘的煙火，與民眾一起進入2017年。

隨後由盧廣仲陪著民眾，歡喜迎接2017年的第1分鐘，並陪著民眾唱「我愛你」等4首歌。

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