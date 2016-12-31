成功瘦下來後如何不復胖？醫師：遵守5件事就能保持好身材！

2016-12-31 19:05

〔iStyle頻道／綜合報導〕女人一輩子都在跟減肥奮鬥，絞盡腦汁保持身材，運動、節食毫不手軟，成功的那一刻最令人感動，可惜，在放鬆的心態下，大多數人會漸漸開始復胖，甚至還會比以前更胖！成功瘦身後，要怎麼維持體重是一門大學問，因此，美國醫師們提出「不復胖策略」幫你戰勝可怕的體脂肪。

1、提高植物蛋白量：提高蛋白質攝取可以幫助你維持肌肉量，促進新陳代謝，但是不該只吃動物性蛋白，而是要加上豆類、鷹嘴豆、豌豆、小扁豆......等植物性蛋白，美國臨床營養學雜誌發表的研究顯示，每天吃4分之3杯植物性蛋白能增加飽足感，維持體重，而美國哈佛醫學院減肥專家David Ludwig解釋，豆類有助於穩定胰島素，遏止飢餓感。

2、修改卡路里數：恢復正常體重，跳出減肥模式，你當然不用再節食，可以吃得比以前更多，但是也不可以毫不忌口，要如何確定自己能以吃下最大的量，身材又不會走樣的方式進食？美國密西根大學醫學博士Amy E. Rothberg建議用測試的方法，以原本的食量一天天往上加，如果發現體重稍微變重，就得降低進食量，直到發現最適合進食的份量為止。

3、適度運動：每天運動對維持體重非常重要呢！但不是要跟你減肥一樣天天跑步2小時，伏地挺身100下啦！美國科學拉多大學健康和保健中心副主任Holly Wyatt表示，此時你的新陳代謝會比較慢，運動能適時刺激一下，他建議，早上運動20分鐘，中午散步20分分鐘，晚上重訓20分，一天只要運動1小時，每週重訓2次就不怕變胖囉！

4、每天量體重 ：根據康奈爾大學研究發現，每天量體重的人更能維持身材，甚至還會變瘦，這其實不難懂，每當上升一個數字，想必早就讓你嚇得心慌慌，當下就會克制自己的食慾，找時間去運動，同時也能透過體重機，檢討昨天的飲食方式，並進行調整，要胖自然顯得不容易！

5、安排更多休息時間：慢性壓力會降低抑制食慾的瘦素分泌，讓人容易感覺到饑餓，同時，壓力會提高胰島素和皮質醇，促使你增加食慾，並減緩新陳代謝，因此，適度休息，放鬆心情非常重要，David Ludwig建議，睡前泡熱水澡，做點伸展性瑜珈，都能讓你的睡眠品質更好，體重也能得到有效地控制。