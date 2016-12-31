北市101跨年晚會 交通資訊懶人包看這裡！

市府周邊實施三階段交管圖。

2016-12-31 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕北市府前廣場跨年晚會今晚7時登場，信義商圈將進行三階段交管，下午5時起周邊皆陸續實施車輛、停車管制；至於台北捷運將連續42小時營運，公車部分最晚加開到凌晨1時半、租借YouBike也會進行分階段管制，提醒民眾留意。目前信義區人潮逐漸湧現，現場工作人員也開始發放螢光棒給民眾拿取。

北市停管處表示，從下午5時起至翌日凌晨3時，管制區域內將禁止於路邊汽機車停車格停車、黃線禁止臨停。管制範圍含光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西，信義路、莊敬路（不含）以北所圍區域；而管制區內的停車格將禁止停車，停車場也管制進出，沒在管制時間前駛離的車輛，要等到明天凌晨3點才能離場，請民眾留意。

北捷方面，北捷建議民眾搭捷運可牢記「分線搭乘、3線離場」的撇步，北捷表示，捷運市政府與台北101／世貿站將視情形過站不停，建議要前往跨年晚會的民眾於國父紀念館、信義安和或象山站下車前往，離場則改搭板南線、淡水信義線與松山新店線「三線離場」。

此外，台北市公共運輸處目前規劃3線散場接駁車，服務時間為今日凌晨24時至翌日凌晨1時半，包含1號線，往捷運台北車站，可在仁愛路北側公車專用道及慢車道搭乘；2號線，往捷運公館站，在基隆路2段及光復南路搭乘；3號線，往木柵、景美地區，於松德路西側搭乘。

自行車部分，在管制期間亦禁止通行，YouBike則於下午5時起台北市政府、市民廣場、興雅國中、世貿二館、信義廣場、世貿三館、台北市災害應變中心、三張犁、中強公園、捷運台北101／世貿站、捷運象山站、仁愛逸仙路口、松德公園、信義基隆路口實施第一階段暫停營運；晚間7時起，則新增捷運國父紀念館站（2號出口）、捷運信義安和站、基隆光復路口、松德站、台北醫學大學、仁愛延吉路口，總計20站暫停營運。

捷運三線離場示意圖。

市政府周邊YouBike站將配合跨年晚會暫停營運。（記者黃建豪攝）