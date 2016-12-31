創業艱辛期 便利貸解決資金困頓
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與中小企業信用保證基金、台灣企銀共同合作，推出「新竹市創業便利貸」專案，2個禮拜以來諮詢電話不斷湧入，詢問度高，已有2間公司分別成功獲貸50萬元，包括店面需要重新裝潢的婚紗攝影工作室，和經營規模擴大的設計工作室。
婚紗攝影工作室負責人卓先生積極進軍東南亞市場，憑藉優異的攝影技巧，和對禮服、彩妝的流行敏銳度，逐漸打開國際知名度，深受民眾歡迎，臉書粉絲有7萬多人，去年度營業額成績也相當亮眼。
「幸好有創業便利貸，讓我們業務順利運作。」卓先生說，好不容易逐步實踐夢想，但因店租到期，新遷移的店面需要重新裝潢，好幾百萬的裝潢金令他焦頭爛額，所幸成功申請「新竹市創業便利貸」，解決資金困頓，才放心繼續接單。
對美學和設計懷抱熱情的黃小姐則是經營設計工作室，包括網站設計規劃、平面刊物及包裝視覺設計，由於深受客戶歡迎，近期開創婚禮企劃顧問品牌，在多角化經營下，逐漸分身乏術，商品進貨成本和營運開銷壓力接踵而至，資金壓力大得讓她喘不過氣。
黃小姐透過申請「新竹市創業便利貸」，暫時解決短期資金壓力，能夠循序漸進、擴大經營規模，讓整體營運更加穩定。
市長林智堅表示，「新竹市創業便利貸」創下三項「第一」，首先，一般公司不限行業，貸款金額最高1千萬元，是全台專案貸款中最高；另外，針對太陽光電業者，最高可貸1千2百萬元，條件也是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請60萬元的貸款金額。
產發處表示，「新竹市創業便利貸」提供全台最優貸款方案，除一般公司最高可貸1000萬元，今年特別針對太陽光電產業，提高貸款額度至1200萬元，個人裝設太陽光電設施也可申請，力挺中小企業，協助讓小老闆創業圓夢，歡迎有需要的民眾踴躍申請。相關申請辦法及書表格式，民眾可至新竹市政府產業發展處網站，自行下載使用，如有相關疑問，可洽詢03-5259003專線。
新竹市創業便利貸總共提供2億元資金供民眾申請，其中第一、四類案件合計上限6000萬（目前尚餘5700萬元），第二、三類案件合計上限1億4000萬（目前尚餘1億95萬元），有資金需求的企業及市民，可踴躍把握機會申請。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 台中最醜市旗想雪恥 徵稿遭「機器人」亂入
- 青菜底加啦！新店花市大手筆贈弱勢拚行銷
- 長者玩桌遊鬥智 中午提前跨年狂歡
- 北市環局動員2千人備戰跨年 籲帶環保杯 垃圾不落地
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 林明禎肉慾洩癖好 最哈小香腸直喊銷魂
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- Rain休閒look抵台 簽名來者不拒親切揮手
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- NBA》大勝拓荒者 馬刺強摘4連勝
- 春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃
- 談外交 蔡英文：不與中國金錢競逐
- 葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回
- 七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
- NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
- 文青搶進 史博館、電影館改制
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 屏東檢舉交通違規月達千件 民怨搶錢
- 挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區
- NBA》2度率隊拿下總冠軍 熱火主帥確定獲得續約
- 失婚女星晉升億級貴婦 豪華別墅首曝光
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 苗市添社區巴士 元月上路
- 蔡英文總統年終談話 網友這麼說...
- 新聞內幕》馬金勸郝… 不退
- 台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危
- 自由開講》追思前萬通銀行吳創行董事長尊賢先生
- 恐拆屋還地 山區原墾農議會陳情
- 通緝犯不滿女友吃回頭草 當眾追撞槍擊
- 自由廣場》《李筱峰專欄》外館該正名「台灣」了！
- 前國台辦副主任龔清概 涉受賄被起訴
- 新港國中小人事縮編 家長揚言抗議
- 狂男持鋸挾前女友 高市警首用辣椒水建功
- 差3公尺來不及逃命 官田火燒工寮1男喪命
- 搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀
- 巴格達市場驚傳2起爆炸 至少19死45傷
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
標題：創業艱辛期 便利貸解決資金困頓
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email