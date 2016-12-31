創業艱辛期 便利貸解決資金困頓

2016-12-31 14:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與中小企業信用保證基金、台灣企銀共同合作，推出「新竹市創業便利貸」專案，2個禮拜以來諮詢電話不斷湧入，詢問度高，已有2間公司分別成功獲貸50萬元，包括店面需要重新裝潢的婚紗攝影工作室，和經營規模擴大的設計工作室。

婚紗攝影工作室負責人卓先生積極進軍東南亞市場，憑藉優異的攝影技巧，和對禮服、彩妝的流行敏銳度，逐漸打開國際知名度，深受民眾歡迎，臉書粉絲有7萬多人，去年度營業額成績也相當亮眼。

「幸好有創業便利貸，讓我們業務順利運作。」卓先生說，好不容易逐步實踐夢想，但因店租到期，新遷移的店面需要重新裝潢，好幾百萬的裝潢金令他焦頭爛額，所幸成功申請「新竹市創業便利貸」，解決資金困頓，才放心繼續接單。

對美學和設計懷抱熱情的黃小姐則是經營設計工作室，包括網站設計規劃、平面刊物及包裝視覺設計，由於深受客戶歡迎，近期開創婚禮企劃顧問品牌，在多角化經營下，逐漸分身乏術，商品進貨成本和營運開銷壓力接踵而至，資金壓力大得讓她喘不過氣。

黃小姐透過申請「新竹市創業便利貸」，暫時解決短期資金壓力，能夠循序漸進、擴大經營規模，讓整體營運更加穩定。

市長林智堅表示，「新竹市創業便利貸」創下三項「第一」，首先，一般公司不限行業，貸款金額最高1千萬元，是全台專案貸款中最高；另外，針對太陽光電業者，最高可貸1千2百萬元，條件也是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請60萬元的貸款金額。

產發處表示，「新竹市創業便利貸」提供全台最優貸款方案，除一般公司最高可貸1000萬元，今年特別針對太陽光電產業，提高貸款額度至1200萬元，個人裝設太陽光電設施也可申請，力挺中小企業，協助讓小老闆創業圓夢，歡迎有需要的民眾踴躍申請。相關申請辦法及書表格式，民眾可至新竹市政府產業發展處網站，自行下載使用，如有相關疑問，可洽詢03-5259003專線。

新竹市創業便利貸總共提供2億元資金供民眾申請，其中第一、四類案件合計上限6000萬（目前尚餘5700萬元），第二、三類案件合計上限1億4000萬（目前尚餘1億95萬元），有資金需求的企業及市民，可踴躍把握機會申請。